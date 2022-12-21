Он календарь перевернет

Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет, сообщили источники “Ъ”: «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента (АП) дело так и не дошло. Как поясняет собеседник “Ъ” в АП, послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции (СВО). Эксперт с этим согласен: президент в своем обращении традиционно говорит о будущем и в условиях нынешней «динамичной повестки» послание действительно стоит перенести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В момент оглашения послания-2021 (на фото) никто из парламентариев не предполагал, что следующего обращения президента им придется ждать более полутора лет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В момент оглашения послания-2021 (на фото) никто из парламентариев не предполагал, что следующего обращения президента им придется ждать более полутора лет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что ожидать оглашения послания президента Федеральному собранию в 2022 году уже не стоит, “Ъ” сообщили три источника, близкие к АП. По их словам, скорее всего, оно будет сдвинуто на следующий год.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дважды комментировал эту тему. Информацию источника «РИА Новости» в Думе о том, что послание может быть оглашено 27 декабря, он опроверг. А на вопрос журналистов, «возможно ли послание в следующем году», ответил: «Безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина» — но одновременно предложил «прекратить гадания на кофейной гуще».

Согласно ст. 84 Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Однако еще в 2017 году в Кремле пришли к выводу, что эта формулировка не означает обязанности главы государства выступать перед сенаторами и депутатами хотя бы раз в году (хотя долгое время по факту так и было). Тогда в АП решили перенести послание с конца 2017 года на первую половину 2018-го: 18 марта проходили президентские выборы, и оглашенное в начале марта послание фактически сыграло роль программного выступления кандидата Владимира Путина (тем более что официальной предвыборной программы на тех выборах у него не было). «Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года нет. В Конституции и других законодательных актах это не прописано»,— объяснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Послание-2021 было оглашено 21 апреля, и планов серьезно оттягивать сроки следующего обращения до начала СВО в Кремле не было. «У нас первое сегодня совещание в рамках подготовки послания Федеральному собранию»,— заявил сам Владимир Путин 17 февраля 2022 года, добавив, что послание должно показать «направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу — повышение благосостояния наших граждан». Но уже к лету-2022 источники “Ъ” перестали говорить о консультациях с экспертами и ведомствами по этому вопросу.

Отметим, что обычно посланию предшествует длительная подготовка. Правительство должно проработать под него всю необходимую информацию, в том числе социальные инициативы, которые может обнародовать президент. Также идеи к посланию собираются с экспертов. В ноябре РБК сообщал, что такая работа в Кремле началась, а позже о том же говорили и два близких к АП источника “Ъ”. Один из них уже в декабре рассказал, что с экспертов действительно собирали предварительные предложения, но это был «очень ранний уровень» работы: «Спрашивали: что бы вы считали целесообразным видеть в послании. Это прямо предпредподготовка». Эту информацию подтвердил еще один источник “Ъ”. Но, по его словам, вскоре у него возникло впечатление, что подготовка «затухла»: он все чаще слышал объяснение, что обязательного обращения президента к парламенту в этом году не требуется. А в середине декабря источник в АП прямо заявил “Ъ”, что масштабной работы над посланием в его ведомстве точно не ведется.

«Ежегодность послания можно трактовать не только так, что оно каждый год делается, но и как то, что оно касается каждого года, а оглашается по мере готовности. Тогда понятно, почему не каждый год выходило и в 2017-м его не было»,— поясняет логику Кремля политический юрист, глава исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. По его мнению, если в течение 2023 года послание все же состоится, то ничего страшного не произойдет и формально его можно будет «засчитать». Более того, допустимо и направление послания в парламент в письменной форме (об этом ранее говорили депутаты Госдумы от КПРФ), считает эксперт: «Юридических препятствий к этому нет. Формально послание вообще скорее документ, а не само выступление».

Впрочем, осведомленный источник “Ъ” в АП уверяет, что заочного послания ждать не стоит, ведь даже в пандемию президент нашел возможность выступить очно. Что же касается сроков, то выступать перед парламентариями президенту стоит, только когда будет понятна обстановка на фронтах, добавляет собеседник. «У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего»,— поясняет источник, близкий к АП, добавляя, что в послании придется говорить и о СВО, а прогнозы по ней пока делать сложно. Собеседник в самой АП обращает внимание, что президент и так сейчас регулярно выступает публично: недавно, например, он подробно рассказывал о противостоянии западным санкциям на заседании Совета по стратегическому развитию. Это выступление могло бы, по мнению источника, стать полноценной социально-экономической частью послания если бы оно планировалось.

Политолог Александр Асафов согласен, что Владимир Путин регулярно «присутствует в публичной повестке», а впереди еще и заседание Госсовета. Но послание — это не просто широкий публичный разговор, это важное государственное мероприятие с понятными задачами, подчеркивает эксперт: «В нем президент, действительно, говорит о том, что будет, и ставит перед Федеральным собранием конкретные задачи. Это не отчетное мероприятие. И учитывая ту динамичную повестку, которая сейчас действительно присутствует, думаю, и было принято решение отложить его на поздний срок»,— резюмирует политолог.

Андрей Винокуров