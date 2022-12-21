Главные анонсы 21 декабря

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год. С докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин проведет переговоры в формате видеоконференции с представителями ООН по вопросам зерновой сделки.

Состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества. Оно пройдет в формате видеоконференции. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

С 21 по 27 декабря Россия и Китай проведут в Восточно-Китайском море военно-морские маневры с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.

В Москве арбитражный суд города проведет предварительное заседание по иску ПАО «Дальневосточное морское пароходство» к своему акционеру Зиявудину Магомедову, а также ряду компаний на 80,1 млрд руб. и $13,8 млн.

Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы из Москвы (аэропорт Внуково) в Стамбул. Они будут ежедневными.

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, изучающий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, должен опубликовать отчет о своих выводах, сделанных в ходе расследования.

В Москве арбитражный суд рассмотрит требования Федеральной налоговой службы России и Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы к ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано в РФ иностранным агентом) на суммы 720,8 млн и около 69,6 млн руб.

Замоскворецкий суд рассмотрит иск почти на 11 миллионов рублей автора онлайн-курса «Марафон желаний» и блогера Елены Блиновской к предпринимателю, который должен был организовать ее встречу с матерью Илона Маска.