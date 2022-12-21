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Коммерсантъ FM
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ЕК утвердила выделение €34,5 млрд для рекапитализации Uniper

Выделение правительством Германии €34,5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper было одобрено Еврокомиссией (ЕК). За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной — на €26,5 млрд.

«Эта мера была одобрена в соответствии со статьей 107 Договора о функционировании Европейского союза… признавая, что экономика ЕС испытывает серьезные проблемы»,— говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

При этом европейский орган власти утвердил ряд ограничений на операционную деятельность Uniper: в частности, запрет на продажу долей в ряде международных проектов, премиальные выплаты и рекламу господдержки как конкурентного преимущества.

16 декабря ЕК разрешила Германии национализировать Uniper, находящийся на грани банкротства из-за приостановок «Газпромом» поставок газа. В конце августа российских монополист полностью прекратил поставлять Uniper энергоресурс, в связи с чем энергоконцерн инициировал арбитражное разбирательство о компенсации более чем €11,6 млрд за недополученные объемы газа.

О требованиях Uniper к «Газпрому» — в материале «Ъ» «Международный трубинал».

Андрей Сапожников

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