Главные новости за выходные 10-11 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Новокубанском районе зафиксировали случай бешенства у бездомного кота. Региональный департамент ветеринарии опубликовал приказ о ликвидации очага опасного заболевания.

Союз «Садоводы Кубани» обратился к Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии и продолжить ограничение импорта яблок в период их массового сбора и реализации.

Полиция Тахтамукайского района Адыгеи начала проверку по факту опубликованного в одном из Telegram-каналов сообщения об убийстве 15 безнадзорных собак на территории ТЦ «Мега Адыгея-Кубань».

«Единая Россия» рассмотрит обстоятельства конфликта вокруг ливневой канавы в одном из поселков в Апшеронском районе и разберет поведение депутата, допустившего употребление ненормативной лексики во время этого конфликта.

Законодательное собрание Кубани рассмотрит законопроект, предлагающий возможность исключения земель из перечня особо ценных сельхозугодий, использование которых для других целей не допускается.

За минувшие две недели краснодарские предприниматели при помощи краевого Фонда развития бизнеса получили 22 поручительства сразу на 215 млн руб.

Несколько улиц в микрорайоне Гидростроителей оказались обесточены из-за аварии на ЛЭП в Карасунском округе Краснодара.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск краснодарского хлебозавода «Каравай Кубани» о признании недействительным отказа в регистрации бренда «Столичный вкус».

В Краснодаре 67% работодателей планируют сэкономить на новогодних подарках клиентам и партнерам в 2022 году.

Читайте нас в Telegram