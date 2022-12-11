Из-за аварии на линии в Краснодаре от электричества отключен ряд улиц района Гидростроителей

Из-за аварии на линии в Карасунском округе Краснодара от электричества отключен ряд улиц микрорайона Гидростроителей. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что повреждение произошло на линии 6-10 кВ, сейчас отключена подстанция «Почтовая» и 63 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались улицы Парусная, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и ряд других. На месте работает аварийная бригада.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram