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Из-за аварии на линии в Краснодаре от электричества отключен ряд улиц района Гидростроителей

Из-за аварии на линии в Карасунском округе Краснодара от электричества отключен ряд улиц микрорайона Гидростроителей. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба кубанской столицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что повреждение произошло на линии 6-10 кВ, сейчас отключена подстанция «Почтовая» и 63 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались улицы Парусная, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и ряд других. На месте работает аварийная бригада.

Михаил Волкодав

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