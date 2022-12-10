Хлебозавод «Каравай Кубани» оспорит отказ Роспатента в регистрации бренда

Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрит иск краснодарского хлебозавода «Каравай Кубани» о признании недействительным отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) в регистрации торгового обозначения «Столичный вкус». Исковое заявление размещено в картотеке арбитражных дел.

Согласно информации с сайта «Каравая Кубани», компания использует словосочетание на этикетке одного из сортов ржаного хлеба.

Роспатент пришел к выводу, что бренд схож до степени смешения с ранее заявленными обозначениями, в том числе с торговой маркой АО «Кировский мясокомбинат».

Спор будет рассмотрен 26 декабря.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Торговый Дом «Каравай Кубани» зарегестрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности - торговля оптовая хлебобулочными изделиями. Бенефициар – Александр Никитин. Выручка компании по итогам 2021 года составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль – 368,5 млн руб.

Наталья Решетняк

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