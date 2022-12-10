В Краснодаре 67% компаний отказались дарить корпоративные подарки на Новый год

В этом году каждая вторая компания в Краснодаре (52%) планирует вручить детям сотрудников подарки к Новому году, следует из опроса сервиса SuperJob. При этом 67% работодателей панируют сэкономить на презентах клиентам и партнерам.

Новогодние подарки сотрудникам готовит каждая седьмая компания (13%), каждая пятая организация (19%) будет дарить подарки и сотрудникам и их детям.

В перечень бизнес-подарков этом году вошли: алкоголь, сладости, календари и канцтовары с корпоративной символикой, наборы чая и кофе, продуктовые корзины, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги и др.

Наталья Решетняк

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