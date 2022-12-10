Садоводы Кубани просят запретить ввоз яблок из Молдавии

Генеральный директор некоммерческой организации Союз «Садоводы Кубани» Николай Щербаков 7 декабря 2022 года обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии и продолжить ограничение импорта яблок в период их массового сбора и реализации (письмо есть в распоряжении редакции «Ъ-Кубань»). Обращение поддержали Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Дагестана».

По данным Минсельхоза РФ, в России в 2022 году собран рекордный урожай плодовой продукции, большая часть которого заложена в фруктохранилища и будет реализована планомерно до лета 2023 года. «Большинство российских садоводов работает в условиях недобросовестной конкуренции со своими иностранными коллегами. Себестоимость продукции ежегодно растет (за последние три года в среднем на 50%), в то время как цена реализации остается на прежнем уровне. Ввоз в страну дешевого и некачественного (захимиченного) импорта демпингует цены и подрывает экономику хозяйств»,— говорится в обращении.

Как ранее сообщало ТАСС, 1 декабря председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился в Россельхознадзор с предложением снять ограничения на поставки овощей и фруктов из Молдавии. В этот же день в ведомстве сообщили о возобновлении со 2 декабря ввоза продукции 20 иностранных предприятий. А 5 декабря Россельхознадзор разрешил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий. В частности, ограничения сняты с Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.

Маргарита Синкевич

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