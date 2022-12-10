Полиция проверяет информацию о расстреле 15 бездомных собак на территории ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Полиция Тахтамукайского района Адыгеи проводит проверку по факту опубликованного в одном из Telegram-каналов сообщения об убийстве 15 безнадзорных собак на территории ТЦ «Мега Адыгея-Кубань». Об этом сообщили в пресс-центре республиканского управления МВД.

«О результатах проверки сообщения о жестоком обращении с животными общественность и представители СМИ будут проинформированы дополнительно»,— отметили в полиции.

Как утверждает автор поста, массовый расстрел собак произошел 9 декабря. Все животные, по его данным, были стерилизованы и чипированы. Убийство собак якобы совершили сотрудники специализированной компании при помощи дротиков с ядом. После этого трупы животных погрузили в фургон и вывезли с территории торгового центра.

6 декабря жителя Новороссийска Александра Гриднева осудили за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Мужчина в июле текущего года несколько раз выстрелил в собаку из пневматической винтовки, затем взял молоток и нанес ей несколько ударов по голове, в результате чего животное скончалось.

16 ноября новороссийские полицейские, спасатели и волонтеры спасли двух собак породы кане-корсо, которых владелец оставил без еды и воды на территории недостроенного дома в поселке Гайдук.

Наталья Решетняк

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