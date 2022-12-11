Единороссы Апшеронского района Кубани разберут поведение депутата-матершинника

Фракция «Единой России» Совета Апшеронского горсовета рассмотрит обстоятельства конфликта вокруг канавы в одном из поселков и разберут поведение депутата, допустившего употребление ненормативной лексики. Об этом сообщает Краснодарское региональное отделение партии.

«В связи с появившимся видео, на котором депутат Апшеронского городского Совета Артем Мартиросян ведет себя неподобающим образом, депутатское объединение «Единой России» проведет проверку», - сообщила пресс-служба парторганизации в своем Telegram.

О недопустимости такого поведения и использовании ненормативной лексики депутатом, «какими бы причинами они ни были вызваны», заявил руководитель депутатского объединения «Единой России» горсовета Альберт Блажко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилось видео на котором мужчина, находясь на одной из улиц поседения, эмоционально и с применением ненормативной лексики обсуждает вопросы ее благоустройства ливневой канавой.

Михаил Волкодав

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