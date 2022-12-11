ЗСК рассмотрит законопроект о возможности исключения сельхозземель из перечня особо ценных

Законодательное собрание Кубани рассмотрит законопроект, предлагающий предусмотреть возможность исключения земель из перечня особо ценных сельхозугодий, использование которых для других целей не допускается. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Соответствующие поправки предлагается внести в краевой закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Законопроект на рассмотрение в Заксобрание внес губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Действующий закон предусматривает, что особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья подлежат включению в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. Эти перечни по муниципальным образованиям утверждаются администрацией Краснодарского края.

Однако, говорится в пояснительной записке к законопроекту, большинство из этих перечней утверждались в 2004–2005 годах, а за прошедшие годы в ряде случаев изменились характеристики, в том числе и почвенные, отдельных земель. При этом в некоторых случаях эти земельные участки утратили особую ценность, но нахождение их в соответствующих перечнях препятствует их правообладателям в выборе способа ведения хозяйства, говорится в документе.

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть возможность исключения таких земель из перечней особо ценных. Полномочиями по принятию соответствующих решений предлагается наделить коллегиальный орган при региональном минсельхозе. Отмечается, что подобным образом этот вопрос регулируется в Белгородской области и в Крыму. В состав таких коллегиальных органов включаются представители Росреестра, Россельхознадзора, экспертных и общественных организаций, а также бюджетных учреждений, занимающихся агрохимическими и эколого-токсикологическими обследованиями почв сельхозугодий.

Документ в первом чтении планируется рассмотреть на очередной, 6-й сессии ЗСК, которая назначена на 13 декабря.

Михаил Волкодав

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