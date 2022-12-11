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За 2 минувшие недели бизнес Краснодара получил поручительств краевого фонда на 215 млн рублей

За минувшие две недели краснодарские предприниматели при помощи краевого Фонда развития бизнеса получили 22 поручительства на 215 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы.

Уточняется, что с начала года представители малого и среднего бизнеса региона воспользовались услугами Фонда порядка 190 раз, им было выдано поручительств на 1,2 млрд руб. При этом доля краснодарских предприятий в общем объеме составила 48,5%.

Также за этот период предприниматели Краснодара получили 10 займов в краевом Фонде микрофинансирования на сумму свыше 10 млн руб. Всего с начала года Фонд микрофинансирования предоставил краснодарским компаниям 223 микрозайма на 537 млн руб., что составляет пятую часть от общей суммы выданных займов в регионе, добавляется в релизе. Помимо этого, по данным властей, по итогам третьего квартала текущего года промышленные предприятия Краснодара получили господдержку в размере более 1,38 млрд руб. Из этих средств 950 млн руб. выделил Фонд развития промышленности.

Михаил Волкодав

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