В Краснодарском крае зафиксирован случай бешенства у кота

Вспышка опасного заболевания выявлена в Новокубанском районе Кубани. Приказ регионального департамента ветеринарии о ликвидации очага бешенства опубликован на официальном сайте администрации края.

Вирус бешенства выявлен у кота без владельца на одном из подворий поселка Первомайский муниципального образования.

«Осуществить вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих, а также крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более»,— говорится в документе.

В соответствии с приказом также необходимо осуществить подворный обход владельцев животных на территории радиусом 1 км от границ эпизоотического очага. Изъятые восприимчивые к заболеванию животные подлежат бескровному убою.

Животные без владельцев в обозначенном периметре подлежат отлову и вакцинированию с последующим изолированием. По данным Россельхознадзора, эффективных методик лечения бешенства не существует. Единственным решением является своевременная вакцинация.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram