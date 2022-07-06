Специальная законодательная операция

Госдума восьмого созыва завершила в среду свою вторую сессию. В историю она войдет прежде всего благодаря обращению депутатов к президенту с просьбой признать республики Донбасса, следствием чего в конечном счете стала специальная военная операция на Украине. После этого в Думе, как и в России в целом, сложился «донбасский консенсус», в рамках которого депутаты разных фракций спорили разве что о том, кто из них больший патриот. Столь же дружно они принимали «контрсанкционные» законы, ужесточали наказание для критиков спецоперации и боролись с гражданами, попавшими под иностранное влияние. Впрочем, отступать от консолидированной позиции позволяла себе фракция КПРФ, которая часто не голосовала за репрессивные, по ее мнению, инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свою весеннюю сессию Госдума посвятила защите Отечества от внешних и внутренних угроз, появившихся после начала военной спецоперации на Украине

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Свою весеннюю сессию Госдума посвятила защите Отечества от внешних и внутренних угроз, появившихся после начала военной спецоперации на Украине

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе весенней сессии Госдума лишилась двух своих ярких представителей. 6 апреля от последствий коронавируса умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прославившийся во время пандемии как активный сторонник вакцинации и жестких мер по борьбе с COVID-19. А в конце мая досрочно потерял мандат депутат от КПРФ Валерий Рашкин, осужденный к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту. В ходе обсуждения его судьбы коммунисты особо напирали на то, что господин Рашкин был одним из инициаторов обращения о признании республик Донбасса, но это депутату не помогло.

Два этих события стали символическим отражением резкой смены думских приоритетов, случившейся во время весенней сессии. Началась она со сворачивания доминировавшей в течение почти двух лет коронавирусной повестки: в январе был отправлен на доработку, а фактически «в утиль» правительственный законопроект о введении «сертификатов здоровья» (QR-коды для вакцинированных и переболевших), принятый в первом чтении в конце 2021 года и вызвавший резко негативную реакцию в обществе. А уже 15 февраля Дума, как стало ясно чуть позже, открыла новую эпоху, попросив президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств. Фактически именно это событие стало первым шагом к специальной военной операции на Украине.

Обращение было подготовлено фракцией КПРФ, и палата в итоге поддержала именно его, а не более мягкий вариант «Единой России», предложившей сначала обратиться в МИД. За документ коммунистов проголосовал 351 депутат, 16 были против, один воздержался (единоросс Артем Кирьянов), остальные не голосовали. Против обращения выступили фракция «Новые люди» (кроме ее лидера Алексея Нечаева, который не голосовал) и два единоросса (Иван Солодовников и Лев Ковпак).

После начала спецоперации главной задачей Думы стало ее законодательное сопровождение. Одним из первых был принят закон о фейках, касающихся деятельности вооруженных сил РФ, и о дискредитации армии. За изготовление и распространение таких фейков теперь можно получить три года лишения свободы, а с использованием интернета — до десяти лет. А за публичные действия, направленные на «дискредитацию использования ВС РФ», в том числе «публичные призывы к воспрепятствованию их использования», грозит до трех лет тюрьмы, при условии что гражданин уже привлекался за это к административной ответственности в течение года. Закон поддержали все фракции. В конце марта Дума расширила перечень тех, кто нуждается в защите: в УК и КоАП появились статьи о наказании за очернение деятельности органов госвласти РФ за рубежом.

Спецоперация заставила депутатов возродить давно забытый ими инструмент парламентского контроля — правда, в отношении не российских, а зарубежных чиновников. Палата инициировала парламентское расследование деятельности биологических лабораторий США на украинской территории. Итоговый доклад комиссия планирует представить осенью.

В Думе также была воссоздана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, которую, как и в прошлом созыве, возглавил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. И поработала она в эту сессию весьма плодотворно.

Так, в апреле члены комиссии от всех фракций, кроме КПРФ, внесли проект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах.

Согласно уже принятому закону, иноагентом можно будет признать физическое или юридическое лицо, если оно занималось «политической деятельностью», распространением информации «для неограниченного круга лиц» и при этом находилось под «иностранным влиянием», выразившимся в «предоставлении поддержки и (или) оказании воздействия путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Агентам, в частности, нельзя будет заниматься преподавательской и воспитательной деятельностью, они не смогут рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Кроме того, закон предполагает создание реестра лиц, аффилированных с иноагентами. Позже члены комиссии внесли еще один проект, который запрещает агентам организовывать массовые акции, а заодно и расширяет список мест, запрещенных для проведения публичных мероприятий (например, вокзалы, детские площадки, территории органов публичной власти и многие другие). Этот документ, достаточно резко раскритикованный коммунистами, пока принят лишь в первом чтении.

Также комиссия (снова без участия КПРФ) инициировала проект об ответных мерах в отношении иностранных СМИ в России и о санкциях для российских СМИ в случае их «противоправных действий». Документ давал Генпрокуратуре право отзывать лицензию любых СМИ без суда, но ко второму чтению депутаты предусмотрели для российских СМИ «право на ошибку» — приостановку работы до устранения нарушения.

Наконец, в конце мая группа единороссов во главе с тем же господином Пискаревым внесла законопроект о дополнительных мерах по борьбе с угрозами национальной безопасности. Поправки к УК предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ» и за передачу противнику сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ», а «переход на сторону противника» приравнивается к госизмене. Кроме того, в УК вводится новая ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ» с наказанием до семи лет тюрьмы. А ко второму чтению в проекте появилась статья о неоднократной пропаганде либо демонстрировании нацистской или экстремистской атрибутики или символики. Тем, кто уже подвергался за это административному наказанию, будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, введено наказание за выезд из РФ гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к гостайне, чье право на выезд было заведомо ограничено,— вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. КПРФ стала единственной фракцией, не проголосовавшей за этот закон.

Одним из редких случаев, когда к ужесточению наказаний депутатов призывали правозащитники, стало принятие «закона о пытках», поводом для которого послужило жестокое обращение с заключенными в российских колониях. Правда, оценивая этот документ в целом позитивно, эксперты все же отмечали, что закон — только первый шаг к решению застарелых проблем российской уголовно-исполнительной системы.

Не забыли депутаты и о выборах: в марте был принят законопроект, регулирующий правила дистанционного электронного голосования и, в частности, исключающий повторное онлайн-голосование. Ко второму чтению депутаты добавили в него новый запрет на участие в выборах лиц, осужденных за экстремистские преступления, уточнили обязанности кандидатов-иноагентов и ликвидировали институт членов участковых избиркомов с правом совещательного голоса. На этот раз против вместе с КПРФ голосовала и «Справедливая Россия — За правду».

А вот принять в эту сессию новую редакцию закона о местном самоуправлении, которую еще в декабре 2021 года внесли главы комитетов двух палат по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, Думе не удалось. Документ прошел первое чтение 25 февраля, второе планировалось на середину марта, но его перенесли сначала на июнь, а потом на осень. По словам господина Крашенинникова, «шлифовка идет», законопроект проходит обсуждение с «коллегами из регионов». Однако, как поясняли собеседники “Ъ” в Думе, «сейчас просто не до него», особенно с учетом вызвавшей немало споров нормы о переходе на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами (в их состав должны влиться нынешние городские и сельские поселения).

Отложили депутаты и рассмотрение законопроекта о наказании руководителей коммерческих и иных организаций за исполнение антироссийских санкций. Как сообщал “Ъ”, такое решение было вызвано недовольством российского бизнеса и заявлением президента о необходимости декриминализации ряда составов экономических преступлений. Также был перенесен проект единороссов о введении внешнего управления иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка.

Все лидеры фракций в своих выступлениях по итогам сессии говорили о консолидации вокруг темы Донбасса. «Когда мы говорим о специальной военной операции, коллеги, здесь у нас есть полное понимание»,— заявил спикер Вячеслав Володин. Лидер эсеров Сергей Миронов назвал сессию «исторической» из-за ратификации Думой договоров о дружбе с ДНР и ЛНР и обеспечения проведения спецоперации. «Россия возвращает себе место в истории»,— согласился Алексей Нечаев. Правда, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался, что «Единая Россия» «захапала» почти все эфирное время и делает вид, что только она помогает Донбассу. Но глава фракции ЕР Владимир Васильев призвал его к единству: «Давайте мы лучше положим в нашу машину несколько контейнеров вашей помощи, а в вашу — нашей… Нам делить нечего в этой части, по законам то же самое». На ту же тему высказался и господин Володин, предложивший оставить все разногласия в прошлом, а к «вопросам, которые можно обсуждать в мирное время» вернуться, когда вызовы будут преодолены.

Это консервативная Дума, которая отражает настроения провластного электората, констатирует политолог Алексей Макаркин. В стране прошла патриотическая мобилизация, и Дума следует этой логике, поясняет он: законы об иностранных агентах и о переходе на сторону противника не вызывают отторжения у избирателей, которые с трудом могут представить себя в таком качестве. А вот такие инициативы, как, например, проект, допускающий службу по контракту для выпускников школ, депутаты отложили, потому что он не понравится лояльному электорату, отмечает эксперт. «Лояльные люди думают, что эти силовые законы их не затронут. У коммунистов же есть опыт, когда советские строгие законы распространялись на обычных людей, например, из-за анекдота. Поэтому они не поддержали ряд таких законов, которые могут распространиться на их протестный актив»,— резюмирует господин Макаркин.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова