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Последний из первых

Умер Владимир Жириновский

6 апреля ушел из жизни Владимир Жириновский — единственный из крупных действующих отечественных политиков, начавший свою карьеру еще при советском президенте Михаиле Горбачеве и ставший в итоге одним из символов новой, уже постсоветской России.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выражение «ворвался в большую политику» давно уже стало журналистским штампом, но к описанию политической карьеры Владимира Жириновского оно подходит просто идеально. В конце 1980-х годов политикой занялись многие люди, не имевшие к ней прежде никакого отношения, но у тех, кому удалось выйти в начале 1990-х на заметные роли, почти всегда был за плечами хоть какой-то партийно-хозяйственный опыт. Но господин Жириновский буквально «пришел с улицы» и с ходу застолбил себе место в отечественной истории как создатель первой всесоюзной партии, официально зарегистрированной весной 1991 года после отмены знаменитой шестой статьи Конституции СССР (о руководящей и направляющей роли КПСС).

Той же весной над ним от души потешались участники Съезда народных депутатов РСФСР, «чисто ради смеха» допустившие никому не известного, но очень красноречивого юриста к первым выборам президента России (для выдвижения нужно было заручиться поддержкой определенного числа парламентариев). По итогам июньского голосования господин Жириновский занял третье место с 7,8% голосов, уступив только Борису Ельцину и экс-председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову. А еще через два с половиной года, в декабре 1993-го, члены ЛДПР уже шумно праздновали в прямом телеэфире свою победу на первых выборах в Госдуму по партспискам, перекрывая дружными криками «Ура!» бормотание ошарашенных политологов.

Что говорил о себе Владимир Жириновский

15 цитат основателя ЛДПР

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После этого Владимир Жириновский окончательно поселился на российском политическом олимпе, установив попутно несколько рекордов. Например, он единственный отечественный политик, участвовавший в шести из семи президентских кампаний, и лидер одной из двух партий (вместе с КПРФ), избиравшихся в Думу всех восьми созывов. К рекордам можно отнести и его верность выбранному раз и навсегда политическому стилю: в 1990-е годы эпатировать избирателей, в том числе и в стенах парламента, пытались многие политики, но до начала 2020-х свое знамя донес только лидер ЛДПР.

«Таких людей, как я, не хватает всем — и Сталину, и Путину, и Медведеву»

Владимир Жириновский в ответах «Ъ» 1997–2019 гг.

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Удивительно и то, что, позволяя себе яростно и в самых жестких, порой на грани фола, выражениях клеймить даже близких к власти оппонентов — от ельцинских либералов до путинских единороссов,— господин Жириновский никогда не впадал в «верховную немилость». Видимо, потому, что в наиболее важные моменты российской истории всегда выбирал правильную сторону. В 1991 году, еще не превратившись в системного политика, он выступал за ГКЧП и против Беловежских соглашений. Но уже осенью 1993-го не стал поддерживать мятежный Верховный совет в его схватке с Борисом Ельциным, заработав тем самым право участия в думских выборах (наиболее радикальных оппонентов Кремля к ним не допустили). В 1999 году ЛДПР проголосовала против объявления импичмента президенту Ельцину, обеспечив, по сути, провал этой затеи коммунистов. А после избрания президентом Владимира Путина партия Владимира Жириновского стала одним из верных проводников его курса, хотя иногда и устраивала локальные «бунты на корабле» — как, например, осенью 2009 года, когда три оппозиционные фракции (включая ЛДПР) ушли из зала заседаний Госдумы в знак протеста против «массовых фальсификаций» на выборах в Мосгордуму.

Как в Госдуме отреагировали на смерть лидера ЛДПР

Тем же политическим чутьем, наверное, можно объяснить и многие легендарные «прогнозы Жириновского», самым раскрученным из которых в последние недели стало его «пророчество» о событиях на Украине. Еще в 90-е годы многие эксперты подмечали, что лидер ЛДПР часто вбрасывает в информационное пространство идеи, которые кремлевские чиновники уже всерьез обсуждают, но пока не хотели бы показывать свою к ним причастность. А инициированное господином Жириновским обсуждение в СМИ позволяло протестировать реакцию общества на эти новации и в зависимости от нее принять то или иное решение. Среди инициатив, успешно прошедших такой «естественный отбор», оказались, например, разделение России на семь губерний (воплотилось в форме федеральных округов), отмена прямых губернаторских выборов и избрание Думы исключительно по партспискам.

Наконец, еще одним политическим рекордом Владимира Жириновского можно считать уникальный, по сути, для России опыт создания успешной «вождистской партии». Лидер ЛДПР не только был фактически единственным ее «лицом», но и тащил на себе все избирательные кампании: лично возглавлял партсписки на выборах разных уровней, вплоть до муниципальных; месяцами путешествовал по России на знаменитых агитпоездах; без устали рубился на предвыборных теледебатах, даже если другие партии присылали на них откровенных статистов.

Что оставил после себя лидер ЛДПР

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В этом был главный секрет 30-летнего успеха ЛДПР, но он же теперь станет и основной проблемой для осиротевшей партии. И об этом тоже еще с 90-х годов говорили многие политологи, предрекавшие, что как только у ЛДПР не станет Владимира Жириновского — не станет и самой ЛДПР, по крайней мере в ее нынешнем виде. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Дмитрий Камышев

Фотогалерея

Как складывалась судьба Владимира Жириновского

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Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на заседании

Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на заседании

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Владимир Жириновский в молодости

Владимир Жириновский в молодости

Фото: Georges DeKeerle / Sygma / Getty Images

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Щеколдин

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Фото: AP

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

1998 год. На заседании Госдумы

1998 год. На заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Со 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля

Со 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на заседании

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Владимир Жириновский в молодости

Фото: Georges DeKeerle / Sygma / Getty Images

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Щеколдин

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Фото: AP

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

1998 год. На заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Со 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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