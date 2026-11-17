С заявлением в высшую судебную инстанцию Матвей Сафонов обратился в июле 2026 года. В жалобе он указал на развод с супругой в 2021 году и решение Никулинского райсуда Москвы от января 2024 года, которым с вратаря взыскивались алименты на содержание дочери в размере 25% заработка. Вратарь в ходе разбирательства просил определить фиксированный размер алиментов 300 тыс. руб. в месяц, ссылаясь на соразмерность этой суммы доходу экс-супруги. Бывшая жена господина Сафонова настаивала на 2,5 млн руб. в месяц. Мосгорсуд и Второй кассационный суд оставили решение без изменений, а Верховный суд отказался передавать дело в свою коллегию по гражданским делам. Тогда вратарь пошел в КС.