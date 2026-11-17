Алиментам велено играть от ворот
Дело голкипера Матвея Сафонова о выплатах на ребенка подлежит пересмотру
Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть дело футбольного вратаря Матвея Сафонова, оспаривавшего положения Семейного кодекса РФ о правилах исчисления алиментов. Ранее футболиста обязали выплачивать 25% дохода бывшей супруге, тогда как он настаивал на фиксированной выплате в 300 тыс. руб. в месяц. От КС вратарь требовал признать неконституционной статью кодекса о 25-процентном размере алиментов. В суде признали, что практика долевого исчисления алиментов восходит еще к советским временам, и фактически дали указания судам применять индивидуальный подход при ежемесячном доходе родителя свыше 200 тыс. руб. Позиция КС меняет существующую практику и может вызвать волну исков обеспеченных родителей об алиментах, считают опрошенные “Ъ” юристы.
С заявлением в высшую судебную инстанцию Матвей Сафонов обратился в июле 2026 года. В жалобе он указал на развод с супругой в 2021 году и решение Никулинского райсуда Москвы от января 2024 года, которым с вратаря взыскивались алименты на содержание дочери в размере 25% заработка. Вратарь в ходе разбирательства просил определить фиксированный размер алиментов 300 тыс. руб. в месяц, ссылаясь на соразмерность этой суммы доходу экс-супруги. Бывшая жена господина Сафонова настаивала на 2,5 млн руб. в месяц. Мосгорсуд и Второй кассационный суд оставили решение без изменений, а Верховный суд отказался передавать дело в свою коллегию по гражданским делам. Тогда вратарь пошел в КС.
В материалах дела сообщается, что господин Сафонов был трудоустроен в клубе «Краснодар» с зарплатой от 8 млн до 12,5 млн руб. в месяц. В 2024 году он перешел во французский клуб Paris Saint-Germain. В 2026 году его доход там, по данным издания Le Parisien, составлял €250 тыс. в месяц до уплаты налогов (более 20 млн руб.).
По словам вратаря, всего за несколько лет он перечислил на содержание дочери 90 млн руб. (в эту сумму, вероятно, входит и переданная ей квартира ценой в 57 млн руб.).
Суды ссылались на то, что 25-процентный размер алиментов оговаривается ст. 81 Семейного кодекса РФ. Ее господин Сафонов и просил признать неконституционной, подчеркивая, что отсутствие «потолка» алиментов создает риски злоупотребления и необоснованного обогащения получателя выплат. По мнению футболиста, получение сверхвысоких доходов родителя является обстоятельством, заслуживающим пересмотра норм закона.
КС отказался признавать положения Семейного кодекса неконституционными, указав, что они не исключают прав суда взыскивать алименты «в твердой денежной сумме». Но в высшей инстанции дали судам обстоятельные наставления. «В современных условиях, для которых характерны существенные различия в доходах разных групп населения, взыскание алиментов не может быть неиндивидуализированным и не учитывать нетипичные по объему доходы»,— сообщается в тексте постановления.
По мнению КС, автоматический расчет алиментов в долях от «высоких доходов без возможности иного порядка исчисления» лишает плательщика имущества сверх «обусловленного конституционным предназначением алиментов».
В суде дали понять, что практика «уравниловки» восходит еще к советскому периоду, когда при однородном уровне доходов долевой способ расчета позволял гарантировать стабильный уровень содержания ребенка. В КС подчеркнули, что высокими сейчас стоит считать доходы свыше 200 тыс. руб. в месяц, так как их законодатель обложил повышенными налогами. «Размер алиментов, существенно превышающий эту сумму (во всяком случае, 300 тыс. руб.), дает основания судам рассматривать его как достаточный для удовлетворения потребностей ребенка»,— добавили в инстанции. Дело Матвея Сафонова отправлено на пересмотр.
По сути, постановление КС корректирует существовавшую с 2017 года позицию Верховного суда, по которой высокий доход не является достаточным поводом для определения твердой суммы алиментов, говорит партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони. Ст. 81 Семейного кодекса РФ и сейчас дает суду право уменьшить размер алиментов с учетом «материального положения сторон», напоминает партнер юрфирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев. Но суды применяли это право лишь для случаев, когда плательщик алиментов имел низкий доход или иные обязательства, добавляет он. Постановление КС меняет этот подход, полагает юрист. КС особо указал на целевой характер алиментов — они должны обеспечивать содержание ребенка, а не становиться средством накопления и перераспределения доходов в пользу ребенка и второго родителя, говорит госпожа Микони. Эксперт обращает внимание на обязательность толкования КС для применения в судах.
Господина Алещева удивляет, что КС прямо указал размер «нетипичного» дохода через фиксированную сумму ежемесячного дохода.
Месячный заработок родителя свыше 200 тыс. руб. сам по себе не будет основанием снижать алименты, но суд должен оценить, соответствует ли выплата потребностям ребенка, рассуждает партнер юрфирмы «АНП Зенит» Аркадий Вайман. Госпожа Микони также не считает, что для всех родителей с доходом свыше 200 тыс. руб. в месяц суды теперь будут определять фиксированную сумму. Но алименты в 300 тыс. руб. в месяц уже относятся к сумме, которую КС разрешил считать достаточной при отсутствии доказанной потребности в большем содержании, добавляет господин Вайман. Постановление КС не является основанием для пересмотра ранее взысканных алиментов, но можно ожидать подачи новых исков об изменении их размера, предполагает господин Алещев.