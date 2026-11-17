Россияне вложили более 66 млрд руб. в ИСЖ 2.0 и ДСЖ «СберСтрахования жизни»
За десять месяцев 2026 года клиенты «СберСтрахования жизни» вложили 66,4 млрд руб. в программы страхования жизни с инвестиционной составляющей — долевое страхование жизни (ДСЖ) и страхование жизни с расчетной доходностью (ИСЖ 2.0), оформив 10,6 тыс. договоров. Об этом в кулуарах первой страховой конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего» сообщил управляющий директор «СберСтрахования жизни» и «СберИнвестиций» Александр Тихомиров.
Объем премий по двум направлениям распределился практически поровну, несмотря на различия в условиях продуктов. Долевое страхование жизни, которое позволяет самостоятельно выбирать инвестиционные фонды и сочетать вложения со страховой защитой, привлекло более 30,8 млрд руб.— клиенты заключили 10,4 тыс. договоров. В новый инструмент, запущенный только в июле этого года,— страхование жизни с расчетной доходностью — инвесторы направили 35,6 млрд руб. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам (на сумму от 6 млн руб.).
Наибольший объем премий в сегменте ДСЖ пришелся на программу «Первый долевой» — 16 млрд руб. Еще 11,4 млрд руб. клиенты направили в программу «Пульс рынка», 3,6 млрд руб.— в фонд «Сбалансированный».
Женщины и мужчины заключили примерно одинаковое количество договоров ДСЖ — 5,4 тыс. и 5 тыс. соответственно. Наиболее активно программы оформляли клиенты старше 55 лет — на них пришлось 55% всех договоров. При этом самая многочисленная возрастная группа — люди от 65 лет, которые заключили более 3 тыс. договоров. Лидером по объему премий стала Москва — 11,2 млрд руб. В пятерку также вышли Московская область (2,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,3 млрд руб.), Владимирская область (770 млн руб.) и Воронежская область (751 млн руб.).
По программе страхования жизни с расчетной доходностью клиенты вложили 35,6 млрд руб. Наибольшая доля договоров пришлась на клиентов в возрасте 56–64 лет — 32%. Еще 28% договоров заключили клиенты старше 65 лет. Первое место по объему премий заняла Москва — 17,4 млрд руб. В числе лидеров — Санкт-Петербург (4,2 млрд руб.), Московская область (3,5 млрд руб.), Рязанская область (1,8 млрд руб.) и Приморский край (1,1 млрд руб.).
По словам Александра Тихомирова, важно, чтобы клиенты могли выбирать инвестиционные решения с учетом своих финансовых целей. «Поэтому мы развиваем продукты со страховой защитой как для широкой аудитории, так и для квалифицированных инвесторов. ДСЖ позволяет начать инвестировать с небольшой суммы, а запущенное в июле ИСЖ 2.0 расширяет возможности для более опытных инвесторов. При этом мы продолжаем совершенствовать и сами продукты. Например, в этом году в ДСЖ появились стратегии с механизмом защиты первоначального взноса: при соблюдении условий договора клиент может вернуть 100% вложенных средств даже при снижении стоимости паев. Мы продолжим развивать оба направления, предлагая клиентам больше возможностей для формирования капитала»,— заключил Александр Тихомиров.