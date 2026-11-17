По словам Александра Тихомирова, важно, чтобы клиенты могли выбирать инвестиционные решения с учетом своих финансовых целей. «Поэтому мы развиваем продукты со страховой защитой как для широкой аудитории, так и для квалифицированных инвесторов. ДСЖ позволяет начать инвестировать с небольшой суммы, а запущенное в июле ИСЖ 2.0 расширяет возможности для более опытных инвесторов. При этом мы продолжаем совершенствовать и сами продукты. Например, в этом году в ДСЖ появились стратегии с механизмом защиты первоначального взноса: при соблюдении условий договора клиент может вернуть 100% вложенных средств даже при снижении стоимости паев. Мы продолжим развивать оба направления, предлагая клиентам больше возможностей для формирования капитала»,— заключил Александр Тихомиров.