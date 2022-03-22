Чем дальше в лес, тем больше фейков

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Госдума во вторник решила два вопроса, связанных с военной операцией на Украине. Сначала депутаты инициировали парламентское расследование о деятельности биологических лабораторий США на украинской территории. А затем сразу во втором и третьем чтениях были приняты поправки к УК и КоАП, вводящие за фейки о работе органов госвласти РФ за рубежом такое же наказание, как и за ложную информацию о деятельности вооруженных сил РФ и их дискредитацию. Для ускорения процедуры новые нормы были внесены в виде поправок ко второму чтению в законопроекты об ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для запуска процедуры парламентского расследования деятельности биолабораторий на Украине с соответствующей инициативой должна была выступить группа депутатов или сенаторов численностью не менее 1/5 от списочного состава палаты. Но в итоге такое обращение подписали 448 из 450 депутатов, что стало в Госдуме предметом особой гордости.

Как отметил в связи с этим председатель комитета Думы по контролю Олег Морозов (ЕР), это «тот редкий случай, когда практически все присутствующие подписали обсуждаемый документ и стали его авторами», так что «расследование Дума инициирует практически в полном составе». Обосновывая инициативу, депутат напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты реализации на Украине «военно-биологической программы, финансируемой Министерством обороны США». Полученные данные свидетельствуют о разработке в этих лабораториях особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других заболеваний, отметил глава комитета. И не исключил, что в ходе расследования может быть выявлена причастность к разработке биологического оружия высокопоставленных должностных лиц США.

Господин Морозов также напомнил, что комиссия создается двумя палатами парламента и сенаторы уже готовы поддержать эту инициативу. От Думы в комиссию войдут 14 членов всех фракций. «Единую Россию» (ЕР), в частности, будут представлять доктор химических наук Александр Мажуга, главы комитетов Андрей Картаполов (по обороне), Василий Пискарев (по безопасности), Александр Хинштейн (по информационной политике) и Дмитрий Хубезов (по охране здоровья). КПРФ делегирует в расследователи главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и бывшего врача-хирурга Алексея Куринного, а «Новые люди» — актера Дмитрия Певцова. Сопредседателем комиссии от Думы станет вице-спикер Ирина Яровая (ЕР). За принятие постановления проголосовали 420 депутатов при одном голосе против, но позже единоросс Николай Будуев заявил, что нажал не ту кнопку.

Куда меньшее единодушие депутаты проявили при рассмотрении другой связанной с Украиной инициативы — очередных поправок к Уголовному кодексу о борьбе с фейками. Их внесли сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас, а также депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Ирина Панькина (все — ЕР). «Информационная война набирает обороты, и появляются все новые и новые сведения о том, что уже на проведение этой кампании потрачены сотни миллионов долларов. В распространении фейков участвуют десятки тысяч IT-специалистов. Только по примерным подсчетам, в интернете распространено уже более 3 млн фейковых публикаций»,— доложила первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина, обосновывая необходимость принятия поправок. При этом ложная информация, подчеркнула она, касается не только армии, но и других органов госвласти, таких как посольства РФ, Росгвардия, МЧС, прокуратура, Следственный комитет. Поэтому законодатели решили ввести за это наказание по аналогии с уже узаконенной ответственностью за фейки о вооруженных силах.

Напомним, 4 марта президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание вплоть до 15 лет колонии за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России. Тем же законом установлена уголовная ответственность (до пяти лет лишения свободы) за повторную «дискредитацию использования вооруженных сил», включая «публичные призывы к воспрепятствованию их использования». Первое такое нарушение будет наказываться административным штрафом в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Александр Хинштейн решил успокоить тех, у кого поправки вызвали опасения: «Предлагаемые нормы касаются только того, что происходит за пределами РФ. Я читаю и вижу разные трактовки этой инициативы и хочу, чтобы у всех у нас было четкое понимание: речь не идет о цензуре, о наказании за инакомыслие или критику власти, ответственность будет наступать только за фейки, то есть за распространение заведомо ложной общественно значимой информации». Для большей ясности господин Хинштейн привел конкретный пример: если человек в соцсетях напишет, что российское посольство за рубежом плохо работает, это не попадет под нормы УК. «Но совсем другое дело, если кто-то будет утверждать, что посольство России в Вашингтоне является центром сосредоточения террористов»,— пояснил единоросс.

Юрий Синельщиков (КПРФ), однако, коллеге не поверил и предположил, что по новым нормам окажутся недопустимыми «рассуждения о недостатках нашей помощи ДНР и ЛНР, об экономическом ущербе, который ждет Россию в связи с размещением резервных средств РФ за рубежом, о неэффективности нашего членства в ВТО, о просчетах российской разведки в выявлении лабораторий по производству биологического оружия на Украине». Коммунист также обратил внимание на то, что «указанные нормы предлагается рассмотреть с грубым нарушением существующего процесса законотворчества».

«Эти законопроекты не проходили первое чтение, а были "прицепом" включены в законопроект, который посвящен ответственности за повреждение лесных насаждений, в качестве поправок ко второму чтению»,— напомнил господин Синельщиков.

Он также подчеркнул, что на эти поправки не получены официальные отзывы правительства, Верховного суда и правового управления Госдумы.

Александр Хинштейн в ответ заверил, что приведенные коммунистом примеры не будут ни административно, ни уголовно наказуемыми деяниями. «Если кто-то напишет о недостатках в работе разведки, это не будет публичной дискредитацией исполнения органами своих полномочий. Вот если кто-то напишет, что разведка — это скопище бездельников и лодырей, то да, это будет публичная дискредитация»,— проиллюстрировал он законопроект еще одним доходчивым примером.

В результате за поправки к УК, принятые сразу во втором и третьем чтениях, проголосовали 340 депутатов, трое были против и 59 воздержались. Тоже сразу во втором и третьем чтениях были приняты корреспондирующие изменения в КоАП: их поддержали те же 340 депутатов, 11 голосовали против, 54 воздержались.

Ксения Веретенникова