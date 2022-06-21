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Коммерсантъ FM
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Пытки потяжелели во втором чтении

Депутаты защитили заключенных от издевательств начальников и «активистов»

Госдума во вторник приняла во втором чтении поправки к Уголовному кодексу (УК) об ужесточении ответственности за пытки, применяемые к заключенным. Документ позволит судить за подобные преступления, совершенные для принуждения к даче показаний, не только следователей, но и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Коммунист Алексей Куринный предлагал сделать одинаковым наказание за пытки и насилие, а также для должностных лиц и «активистов» из числа заключенных, действующих по указанию начальства. Однако депутаты эти предложения не поддержали.

По мнению депутатов, новые поправки защитят заключенных от издевательств со стороны сотрудников ФСИН

По мнению депутатов, новые поправки защитят заключенных от издевательств со стороны сотрудников ФСИН

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По мнению депутатов, новые поправки защитят заключенных от издевательств со стороны сотрудников ФСИН

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в конце прошлого года председатели комитетов Думы и Совета федерации по государственному строительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Прежде всего, документ переводит пытки в разряд особо тяжких преступлений. Представители власти, организующие или совершающие пытки для принуждения к даче показаний или запугивания, могут получить за это до 12 лет лишения свободы. По действующему законодательству привлечь к ответственности за пытки можно только следователей или лиц, проводящих дознание. Авторы законопроекта также добавили в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний) новый субъект преступления — «сотрудник правоохранительного органа», что позволит привлекать к ответственности и сотрудников ФСИН. Если же пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, виновным будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы с невозможностью в течение 20 лет занимать определенные должности.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина («Единая Россия»), выступая с докладом по резонансному законопроекту, рассказала, что в процессе «большой кропотливой работы» над ним было проведено множество консультаций с правительством, Верховным судом, Государственно-правовым управлением президента.

Госпожа Панькина также отметила, что профильный комитет постарался учесть замечания всех фракций, поблагодарила их представителей за совместную работу, а отдельно — сенатора Людмилу Нарусову за «активную позицию в доработке законопроекта ко второму чтению».

«Ъ» ознакомился с поправками к законопроекту о наказании за жестокое обращение с заключенными

«В процессе обсуждения законопроекта в первом чтении высказывались опасения, что мы декриминализируем статью 117 "Истязание" путем исключения квалифицирующего признака "с применением пытки". Нашими поправками предлагаем установить общий признак в виде особой жестокости, издевательства или мучений для потерпевшего»,— сообщила Ирина Панькина. Благодаря этому, по ее словам, закон можно будет применять против так называемых активистов — заключенных, которые мучают своих сокамерников по указанию начальников колонии. Руководство же мест заключения будет отвечать по ст. 286 и ст. 302 УК, в которых появляется субъект в виде должностного лица.

Вопросы к поправкам возникли у депутата от КПРФ Алексея Куринного. Он поинтересовался, в чем разница между издевательствами и мучениями, для которых предусмотрен один вид наказания, и пытками, ответственность за которые будет иной.

Ирина Панькина пояснила, что издевательства и мучения носят ситуативный характер, а пытки — системный и применяются они в целях выбивания показаний. «Эта разница будет неким водоразделом при квалификации данных преступных деяний»,— отметила первый зампред комитета.

Кроме того, господин Куринный попросил вынести на отдельное голосование его собственные поправки, в которых он предлагал сделать одинаковым наказание за пытки и насилие, а также для должностного лица и «активистов», действующих по его указанию. Однако депутаты эти предложения не поддержали.

В итоге законопроект был одобрен 413 голосами. Рассмотреть его в третьем чтении Дума планирует уже 22 июня.

Ксения Веретенникова

КПРФ отрицает причастность ее депутата к квартирам в Германии

контекст

Думские коммунисты во вторник категорически опровергли информацию о том, что конфискованные в Германии квартиры принадлежат депутату Госдумы от КПРФ Роману Лябихову.

20 июня немецкий телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена сообщил, что три объекта недвижимости в столице Баварии конфискованы у двух россиян — депутата Госдумы и его жены. Одновременно заморожен банковский счет, на который поступали ежемесячные платежи за аренду этих объектов в размере €3,5 тыс. Позже в тот же день мюнхенская Suddeutsche Zeitung уточнила, что речь идет о члене фракции КПРФ и его супруге, обозначенных буквами «Л» и «К». А другое мюнхенское издание Abendzeitung назвало и самого депутата — Романа Лябихова.

По данным интернет-издания «Агентство», жену господина Лябихова зовут Елена Кузнецова, и она является доверительным управляющим в компании господина Лябихова «Спецстрой». Издание также напоминает, что в 2014 году, баллотируясь в Мосгордуму, кандидат Лябихов указал в декларации, что ему и его супруге принадлежат квартира и парковочное место в Германии. Однако в декларации за 2021 год, которую господин Лябихов подал, уже будучи депутатом Госдумы (в ноябре 2020 года он получил вакантный мандат, а в сентябре 2021 года переизбрался на новый срок по списку КПРФ), указан лишь один зарубежный объект недвижимости — некое «помещение» в ОАЭ площадью 108,7 кв. м.

Как сообщил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, Роман Лябихов заверил однопартийцев, что «нет ничего там у него и его жены». «А мы привыкли верить своим товарищам»,— добавил коммунист. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в разговоре с «РИА Новости» напомнил, что господин Лябихов до избрания в Думу работал в бизнесе «и, может быть, у каких-то родственников что-то есть, у него лично — нет».

Глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба («Единая Россия») сообщил “Ъ”, что комиссия будет рассматривать этот вопрос только в том случае, если в нее поступит соответствующее обращение. «Уже были сообщения о том, что у многих на Кипре что-то арестовано. Мы проверили — ничего такого нет, это фейки. Если есть какое-то подтверждение, пусть присылают официальный запрос, мы будем разбираться. Но по каждому чиху, тем более какой-то немецкой газетенки, мы не собираемся ничего предпринимать»,— добавил господин Аршба.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина

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