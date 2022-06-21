Пытки потяжелели во втором чтении

Госдума во вторник приняла во втором чтении поправки к Уголовному кодексу (УК) об ужесточении ответственности за пытки, применяемые к заключенным. Документ позволит судить за подобные преступления, совершенные для принуждения к даче показаний, не только следователей, но и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Коммунист Алексей Куринный предлагал сделать одинаковым наказание за пытки и насилие, а также для должностных лиц и «активистов» из числа заключенных, действующих по указанию начальства. Однако депутаты эти предложения не поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутатов, новые поправки защитят заключенных от издевательств со стороны сотрудников ФСИН

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ По мнению депутатов, новые поправки защитят заключенных от издевательств со стороны сотрудников ФСИН

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в конце прошлого года председатели комитетов Думы и Совета федерации по государственному строительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Прежде всего, документ переводит пытки в разряд особо тяжких преступлений. Представители власти, организующие или совершающие пытки для принуждения к даче показаний или запугивания, могут получить за это до 12 лет лишения свободы. По действующему законодательству привлечь к ответственности за пытки можно только следователей или лиц, проводящих дознание. Авторы законопроекта также добавили в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний) новый субъект преступления — «сотрудник правоохранительного органа», что позволит привлекать к ответственности и сотрудников ФСИН. Если же пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, виновным будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы с невозможностью в течение 20 лет занимать определенные должности.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина («Единая Россия»), выступая с докладом по резонансному законопроекту, рассказала, что в процессе «большой кропотливой работы» над ним было проведено множество консультаций с правительством, Верховным судом, Государственно-правовым управлением президента.

Госпожа Панькина также отметила, что профильный комитет постарался учесть замечания всех фракций, поблагодарила их представителей за совместную работу, а отдельно — сенатора Людмилу Нарусову за «активную позицию в доработке законопроекта ко второму чтению».

«В процессе обсуждения законопроекта в первом чтении высказывались опасения, что мы декриминализируем статью 117 "Истязание" путем исключения квалифицирующего признака "с применением пытки". Нашими поправками предлагаем установить общий признак в виде особой жестокости, издевательства или мучений для потерпевшего»,— сообщила Ирина Панькина. Благодаря этому, по ее словам, закон можно будет применять против так называемых активистов — заключенных, которые мучают своих сокамерников по указанию начальников колонии. Руководство же мест заключения будет отвечать по ст. 286 и ст. 302 УК, в которых появляется субъект в виде должностного лица.

Вопросы к поправкам возникли у депутата от КПРФ Алексея Куринного. Он поинтересовался, в чем разница между издевательствами и мучениями, для которых предусмотрен один вид наказания, и пытками, ответственность за которые будет иной.

Ирина Панькина пояснила, что издевательства и мучения носят ситуативный характер, а пытки — системный и применяются они в целях выбивания показаний. «Эта разница будет неким водоразделом при квалификации данных преступных деяний»,— отметила первый зампред комитета.

Кроме того, господин Куринный попросил вынести на отдельное голосование его собственные поправки, в которых он предлагал сделать одинаковым наказание за пытки и насилие, а также для должностного лица и «активистов», действующих по его указанию. Однако депутаты эти предложения не поддержали.

В итоге законопроект был одобрен 413 голосами. Рассмотреть его в третьем чтении Дума планирует уже 22 июня.

Ксения Веретенникова