Помолчим на дорогу

Госдума приняла депутатские поправки в законодательство, ограничивающие возможность открытой публикации сведений о сделках участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые могут привести к введению новых санкций. «Контрсанкционная» информация будет объявлена исключительной собственностью ее обладателей, сходной по характеру охраны с коммерческой и гостайной. Пока предполагается административная ответственность за ее нарушение. Рисковать срывом контрактов по параллельному импорту и технологическому партнерству при этом не готовы и в правительстве — законопроект рассматривается как защита экономики от санкционной эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки в закон №46 от 8 марта 2022 года, устанавливающие особый порядок обращения в РФ «контрсанкционной информации», внесены ко второму чтению соответствующего законопроекта (см. “Ъ” от 4 июля). Как пояснял “Ъ” глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, проблема, которую они призваны решить,— использование открытых источников информации структурами, формулирующими и имплементирующими санкционные ограничения, в США, ЕС, других странах мира.

Известны несколько случаев эффективного блокирования сделок по обходу санкций, введенных против РФ в ответ на военную операцию РФ на Украине, и авторы поправок из нескольких фракций Госдумы опасаются, что в дальнейшем эти события будут повторяться: поправки, объявляющие «контрсанкционную» информацию имеющей ограниченное обращение по аналогии с гостайной и коммерческой тайной, призваны с этим бороться на уровне закона.

Концепция поправок, напомним, объявляет любую информацию («сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие)» о сделках, планируемых или совершенных участниками ВЭД (физлицами и юрлицами)) из России ограниченной к распространению, в том числе СМИ и через СМИ, если ее публикация «может повлечь» введение в отношении российских граждан и юрлиц «мер ограничительного характера» — так в праве РФ сейчас именуются первичные и вторичные санкции. «Контрсанкционная информация» отличается по статусу от гостайны и коммерческой тайны, при этом ее распространение «допускается только с письменного согласия ее обладателя» — российской стороны сделки: это требование не распространяется лишь на органы госвласти, их уполномоченных и руководство ЦБ. Ограничения снимаются в случае, если обладатель информации сам опубликовал ее (или это сделано государством в пределах своих полномочий), дал письменное разрешение на ее обнародование или публично отказался ее ограничивать сообщением на своем сайте в сети.

Главная мера реакции на разглашение информации с ограниченным доступом, которой станет после подписания законопроекта «контрсанкционная» информация,— ст. 13.14 КоАП, которая карает за такое действие административным штрафом граждан на 5–10 тыс. руб., должностных лиц — на 40–50 тыс., юрлиц — на 100–200 тыс. руб. Должностные лица, кроме того, могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет. Отметим, впрочем, что в Госдуме не исключают дальнейшей криминализации несанкционированного распространения «контрсанкционной» информации, кроме того, поправки разрешают взыскивать по суду «убытки, причиненные в связи с распространением контрсанкционной информации» без согласия ее законных обладателей.

В отличие от гостайны, по разглашению наиболее близкой по статусу к «контрсанкционной» информации, коммерческой тайны, большой судебной практики не наработано. Но она наверняка будет. По данным “Ъ”, по необходимости ограничения публикаций (причем не только в СМИ — речь идет и о постах в соцсетях, и о выступлениях на конференциях, и о корпоративных презентациях, и об аналитике), описывающих способы обхода в РФ санкционных барьеров, есть общий консенсус во власти. Ведомства, по данным “Ъ”, при этом пытаются и сами, не дожидаясь новых ограничений, требовать самоцензуры ради преодоления последствий санкций и собственного потребительского и экономического благополучия от всей российской информсферы.

В нынешней формулировке поправок речь идет только об участниках ВЭД и только о российских лицах, и в основном ориентированы на то, чтобы сами держатели «контрсанкционной» информации маркировали ее в своих бизнес-коммуникациях соответствующим образом. Впрочем, практика такого рода ограничений в России почти всегда включает в себя демонстративные акты наказания нарушителей. Вряд ли в этом случае обойдется без них, поскольку задачей власти сейчас является создание настороженного отношения и у СМИ, и у компаний, и в сети к обсуждению технологий обхода санкций. Прямое же содействие введению санкций в РФ уже криминализовано в эту сессию Госдумы (см. текст на стр. 1). При этом вполне понятно намерение авторов законопроекта и правительства защитить экономику РФ от новых санкционных мер, которых можно было бы избежать простыми мерами предосторожности и информационной дисциплиной. Большая часть публикаций «контрсанкционной» информации последних месяцев, которой воспользовались «недружественные» страны, является результатом игры на информационном поле по старым правилам, тогда как ущерб от сохранения старых информационных привычек, по мнению властей, может быть непропорционально и неприемлемо велик. По словам Максима Топилина, основная задача законопроекта — не репрессии и не ужесточение информрежима, а защита экономики от расширения санкций.

Дмитрий Бутрин