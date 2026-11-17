У каждого свой Шэньчжэнь
Какие задачи будут решать на саммите АТЭС лидеры Китая, России и США
В китайском Шэньчжэне 18–19 ноября пройдет саммит АТЭС, главными ньюсмейкерами которого вместе с председателем КНР Си Цзиньпином станут президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. После двухсторонних встреч главы трех мировых держав впервые в истории встретятся вместе. Заявления сторон свидетельствуют о том, что каждый из лидеров имеет в Шэньчжэне свои приоритеты. При этом их объединяет стремление уйти от прежней конфронтации, которая определяла мировую политику после Второй мировой войны.
Накануне визита Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, первым пунктом в повестке дня которого 18 ноября станут его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, ожидания российской стороны от предстоящего форума изложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва и Вашингтон договариваются о том, чтобы помимо уже согласованной российско-китайской встречи в Шэньчжэне прошла отдельная встреча Трампа и Путина.
«По точному времени пока определенности нет. Есть варианты, которые мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше. Есть вариант также, где-то уединившись на полях саммита, переговорить: и то и другое возможно»,— пояснил Дмитрий Песков. «Это всегда трудно, потому что и у нас есть другие двусторонние встречи, которые также очень важны. И у Трампа есть другие двусторонние встречи»,— добавил он.
Встречу лидеров России, Китая и США, которая назначена на 14:30 по пекинскому времени в четверг, 19 ноября, в государственной резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, Песков назвал «очень важной встречей, которая действительно в современном мире не имела и не имеет аналогов».
Однако он весьма решительно дезавуировал спекуляции о том, что встреча Путина, Трампа и Си якобы может стать «Ялтой 2.0» — аналогом конференции февраля 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании Сталин, Рузвельт и Черчилль договаривались об устройстве мира и переделе сфер влияния после Второй мировой войны. Дмитрий Песков назвал такие спекуляции «политологическими упражнениями, которые не имеют ничего общего с реальностью». «Говорить о том, что кто-то собирается, чтобы решать судьбы мира,— это точно не Россия, точно не Китай. Давайте не забывать, что как минимум две стороны из трех в основе своего видения мироустройства видят многополярность и исключают возможность того, чтобы кто-то решал и предрешал судьбы других стран»,— пояснил он.
Определив время и место трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая в Шэньчжэне, все три стороны при этом не имеют ее заранее согласованной всеми участниками повестки.
Таким образом, интрига по поводу того, какие вопросы в итоге станут предметом трехсторонних переговоров, а какие останутся за скобками, будет сохраняться до последнего момента.
Как пояснил помощник президента Путина Юрий Ушаков, Москва исходит из того, что по итогам встречи будет принято общее коммюнике. Однако если такой документ не удастся согласовать, то, как пояснил Ушаков, «каждый из лидеров, несомненно, даст свою оценку состоявшимся переговорам, и это тоже будет иметь большое значение и будет с интересом воспринято как у нас, как в США, так и в Китае».
Сделанные накануне официальные заявления сторон свидетельствуют о том, что каждый из трех лидеров-участников имеет свои приоритеты, которые могут не совпадать.
Президент Трамп перед отлетом в свое азиатское турне в беседе с журналистами Белого дома 16 ноября перечислил среди главных для него тем предстоящего трехстороннего саммита ядерное разоружение, Иран, Украину, а также вопросы экономики и торговли.
Однако китайская сторона формулирует иную задачу трехстороннего саммита, используя другие, подчеркнуто обтекаемые формулировки. «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами»,— сообщила на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В то же время призыв президента Трампа поговорить с председателем Си о денуклеаризации (то есть о контроле над ядерными вооружениями) сразу вызвал решительные возражения китайской стороны, считающей такое обсуждение на данном этапе неуместным, поскольку ядерный потенциал КНР значительно уступает потенциалам двух ведущих ядерных держав — США и России. «Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть еще много вопросов»,— пояснил в ходе подготовки к саммиту АТЭС Дмитрий Песков.
Как сообщило агентство Reuters, Китай также выступил против того, чтобы в трехстороннем формате обсуждать условия завершения украинского конфликта. При этом в Пекине считают, что в Шэньчжэне Украина может стать темой двусторонней встречи президентов Путина и Трампа.
Подчеркнутое дистанцирование Пекина от темы украинского конфликта весьма примечательно, учитывая, что в феврале 2023 года Китай выдвинул свой нашумевший мирный план украинского урегулирования, состоявший из 12 пунктов.
Среди них были призывы «к прекращению военных действий», «содействие экспорту зерна в рамках Черноморской мирной инициативы», обязательство оказать содействие в «постконфликтном восстановлении» Украины.
Спустя три с половиной года с учетом динамики украинского конфликта большинство пунктов китайского мирного плана утратили актуальность, а новый план в Пекине, судя по всему, решили не предлагать, предпочтя остаться в стороне от работы над обсуждением условий будущего мира на Украине.
Российская версия того, в чем будет состоять задача трехстороннего саммита в Шэньчжэне, апеллирует к опыту взаимодействия трех государств после Второй мировой войны, который, как считают в Москве, может получить новое прочтение в XXI веке для решения многочисленных кризисов и конфликтов.
«Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран в ходе Второй мировой войны, с упором на сотрудничество наших стран при создании Организации Объединенных Наций. То есть все три страны готовы к тому, чтобы, отталкиваясь от этих весьма позитивных и конструктивных моментов, провести полезную и содержательную дискуссию»,— сказал Юрий Ушаков.
Помощник российского президента также указал на то, что окончательное решение по поводу возможности поездки Владимира Путина на саммит лидеров «Группы двадцати» в Майами, хозяином которого в середине декабря будет президент Трамп, должно быть принято уже по итогам встреч и переговоров на саммите АТЭС. «То есть подготовка ведется активно. Причем параметры обсуждения нас вполне удовлетворяют, потому что там сделан акцент именно на экономику, на сотрудничество в этой сфере. И скажем так, такого дешевого политиканства пока мы со стороны американских хозяев не замечали. Вся дискуссия, вся подготовительная работа носит весьма деловой и конструктивный характер. И это нас удовлетворяет»,— сообщил Юрий Ушаков.