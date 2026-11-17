Помощник российского президента также указал на то, что окончательное решение по поводу возможности поездки Владимира Путина на саммит лидеров «Группы двадцати» в Майами, хозяином которого в середине декабря будет президент Трамп, должно быть принято уже по итогам встреч и переговоров на саммите АТЭС. «То есть подготовка ведется активно. Причем параметры обсуждения нас вполне удовлетворяют, потому что там сделан акцент именно на экономику, на сотрудничество в этой сфере. И скажем так, такого дешевого политиканства пока мы со стороны американских хозяев не замечали. Вся дискуссия, вся подготовительная работа носит весьма деловой и конструктивный характер. И это нас удовлетворяет»,— сообщил Юрий Ушаков.