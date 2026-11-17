Суд в Москве обязал пересмотреть запрет на общение между сестрами Хачатурян
Басманный суд Москвы признал необоснованным отказ следствия снять с сестер Хачатурян запрет на общение между собой и со свидетелями. Кроме того, следователей обязали передать суду материалы дела, которые так и не были представлены с момента его возобновления. Суд также обязал следователей объяснить, на каком этапе находится дело, которое расследуется более восьми лет.
Дело расследуется с 2018 года. 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария зарезали отца Михаила в их квартире в Москве. Изначально следствие оценило их действия как убийство группой лиц по предварительному сговору. Дело против младшей сестры вынесли в отдельное производство, поскольку ее признали невменяемой в момент совершения преступления. Сразу после убийства Михаила Хачатуряна его дочерей поместили в СИЗО, однако вскоре их отпустили под запрет определенных действий. Защита настаивала, что сестры годами подвергались физическому и психологическому насилию со стороны отца, а в день его убийства защищались от очередного нападения.
«Суд усмотрел волокиту и иные существенные нарушения закона, допущенные при производстве расследования. В адрес руководителя следственного органа было вынесено частное постановление, что бывает крайне редко. Следователь заново должен рассмотреть наши требования, связанные с мерой пресечения и прекращением уголовного преследования», — рассказал «РИА Новости» адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.
Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян запрещено, помимо прочего, общаться с представителями СМИ и посещать публичные мероприятия. При этом контакты с матерью им разрешены. В сентябре следствие отказалось смягчить ограничения.
В 2025 году Бутырский райсуд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью. В январе 2026 года дело против самих сестер возобновили. Защита добивается его полного прекращения. Адвокат Ярослав Пакулин еще в сентябре отмечал, что в отношении младшей сестры Марии уже истек срок давности привлечения к ответственности.