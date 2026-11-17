Дело расследуется с 2018 года. 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария зарезали отца Михаила в их квартире в Москве. Изначально следствие оценило их действия как убийство группой лиц по предварительному сговору. Дело против младшей сестры вынесли в отдельное производство, поскольку ее признали невменяемой в момент совершения преступления. Сразу после убийства Михаила Хачатуряна его дочерей поместили в СИЗО, однако вскоре их отпустили под запрет определенных действий. Защита настаивала, что сестры годами подвергались физическому и психологическому насилию со стороны отца, а в день его убийства защищались от очередного нападения.