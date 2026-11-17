«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 193
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, почему россияне все чаще открывают ИИС, про то, как работает двойной вычет, и про лимиты, на которые стоит обратить внимание.
0:00
0:00
Превратить свои накопления в долгосрочный капитал — главная цель инвестиций. И фондовый рынок отнюдь не такой сложный, как может показаться. В том числе благодаря такому инструменту, как индивидуальный инвестиционный счет. Их открыли уже более 6,5 млн россиян, а общий объем активов на ИИС приблизился к 1 трлн руб.
На ИИС можно покупать ценные бумаги и другие инструменты, при этом получая налоговые льготы, поясняет эксперт Дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского института Минфина и проекта «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко:
«В свой портфель на ИИС вы можете вполне положить акции любых российских компаний, облигации, биржевые фонды, драгметаллы, фонды ликвидности (денежный рынок). Кстати, он позволяет вкладывать наличные средства под ставку, близкую к ключевой ставке Банка России. Ну и, конечно же, главные преимущества ИИС-3 — это налоговые льготы. Для ИИС-3 действует реально уникальный механизм двойного вычета: можно сделать вычет на взносы и доход. Однако чтобы получить эту льготу, необходимо выдержать минимальный обязательный срок владения счетом. Для вычетов на взносы и доходы есть лимиты. Так, для вычета на взносы максимальная сумма, с которой можно вернуть налог — 400 тыс. руб. в год. Но сумма возврата будет зависеть от вашей личной ставки НДФЛ, которая колеблется от 13 до 22%. Кстати, лайфхак: полученные от вычета деньги можно каждый год реинвестировать обратно на ИИС, и за счет этого капитал ваш будет расти. А если вы решите закрыть счет по истечении обязательного периода владения, то вся прибыль от торговли ценными бумагами освобождается от налога. Максимальный доход, с которого можно сделать вычет в этом случае, составляет 30 млн руб.».
Популярность индивидуальных инвестиционных счетов доказывает статистика. По данным Мосбиржи, в октябре ИИС открыли почти 93 тыс. человек, максимум с начала года. Сделать это можно онлайн в приложении банка. А разобраться в условиях можно на сайте моифинансы.рф.