«В свой портфель на ИИС вы можете вполне положить акции любых российских компаний, облигации, биржевые фонды, драгметаллы, фонды ликвидности (денежный рынок). Кстати, он позволяет вкладывать наличные средства под ставку, близкую к ключевой ставке Банка России. Ну и, конечно же, главные преимущества ИИС-3 — это налоговые льготы. Для ИИС-3 действует реально уникальный механизм двойного вычета: можно сделать вычет на взносы и доход. Однако чтобы получить эту льготу, необходимо выдержать минимальный обязательный срок владения счетом. Для вычетов на взносы и доходы есть лимиты. Так, для вычета на взносы максимальная сумма, с которой можно вернуть налог — 400 тыс. руб. в год. Но сумма возврата будет зависеть от вашей личной ставки НДФЛ, которая колеблется от 13 до 22%. Кстати, лайфхак: полученные от вычета деньги можно каждый год реинвестировать обратно на ИИС, и за счет этого капитал ваш будет расти. А если вы решите закрыть счет по истечении обязательного периода владения, то вся прибыль от торговли ценными бумагами освобождается от налога. Максимальный доход, с которого можно сделать вычет в этом случае, составляет 30 млн руб.».