Депутатам разъяснили госизмену

Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект об угрозах госбезопасности, который предполагает наказание до 20 лет лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах против интересов России. Документ подвергся критике за размытость формулировок со стороны не только оппозиции, но и правительства, а также профильного комитета Госдумы. Но это не помешало депутатам дать авторам проекта шанс «исправиться» ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума 14 июня приняла в первом чтении пакет поправок к Уголовному кодексу (УК), вводящий ответственность (до 20 лет лишения свободы) за участие россиян в вооруженных конфликтах в целях, противоречащих интересам России. Аналогичный срок устанавливается за передачу «противнику» сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ». Согласно проекту, «переход на сторону противника» приравнивается к госизмене. Также в УК РФ вводится новая ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ» с наказанием до семи лет лишения свободы. А из ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации) изымаются слова «на территории РФ», и теперь россиян можно будет наказывать за участие в зарубежных мероприятиях таких организаций.

Законопроект был внесен группой единороссов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Члены профильного комитета по госстроительству и законодательству, как и правительство в своем отзыве, обращали внимание на наличие в документе «оценочных и формально не определенных терминов», в числе которых «противник» и «деятельность, направленная против безопасности РФ».

Выступая с докладом по законопроекту, его соавтор Эрнест Валеев углубился в историю: «В России ответственность за измену, предательство и шпионаж всегда была суровой. Еще в Псковской судебной грамоте в 1397 году была установлена уголовная ответственность за измену на территории России. С того времени во всех судебных актах Российской империи, а потом Советского Союза была уголовная ответственность за измену, в том числе за переход на сторону врага. Только в 1997 году при принятии нового Уголовного кодекса РФ в этой части (переход на сторону врага.— “Ъ”) статья об ответственности за измену родине была декриминализирована».

Депутат отметил, что «бегство из страны» перестало быть преступлением в связи с изменением Конституции. «Но чем объяснить устранение ответственности за переход на сторону врага? Возможно, потому что была эйфория, что враги у страны исчезли»,— предположил единоросс.

«Очень хотелось бы, чтобы в таком серьезном законопроекте, где санкции доходят до 20 лет лишения свободы, были бы более конкретные формулировки»,— напомнила первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина (ЕР) о замечаниях профильного комитета и правительства. Все они, по ее мнению, должны быть учтены при доработке ко второму чтению.

Ксения Горячева («Новые люди») спросила у авторов, в чем разница между «выражением своего мнения относительно действий государства» и «действиями против безопасности РФ». «Если ваше мнение будет выражаться в виде публичных призывов к тому, чтобы не выполнять решения органов власти по обеспечению безопасности государства, тогда в ваших действиях будут признаки преступления»,— растолковал Эрнест Валеев.

Они осуждались за Родину Разбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали Читать далее

С такими размытыми формулировками к уголовной ответственности при желании можно будет привлечь многих граждан, поддержал сомнения коллег Алексей Куринный (КПРФ). Он также попросил разъяснить суть формулировки «тайное установление и поддержание контакта с международной организацией». Господин Валеев ответил, что ответственность по этой статье наступает, когда «сговор носит тайный характер и направлен на то, чтобы навредить нашей стране».

В итоге законопроект поддержал 341 депутат. Против, несмотря на критику, проголосовали всего 2 человека, а 44 — воздержались.

Ксения Веретенникова