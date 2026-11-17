Уфимского школьника приговорили к 2,5 года колонии за стрельбу в школе
Суд в Уфе приговорил к 2,5 года воспитательной колонии подростка, устроившего в феврале стрельбу из пневматического автомата по ученикам и учителю в гимназии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в Telegram-канале.
Происшествие случилось утром 3 февраля в одной из гимназий Уфы. Ученик пронес в здание пневматическое ружье, пластиковые пули, самодельные петарды, зажигалку, нож и ножницы. Скрывая лицо под маской, он вошел в класс и открыл стрельбу по учителю и одноклассникам. Педагог получил ранение. Затем подросток бегал по школьным коридорам, беспорядочно стрелял и взрывал петарды, снимая все это на телефон.
Изначально дело расследовалось по статье о покушении на убийство, однако впоследствии обвинение переквалифицировали на хулиганство с применением оружия.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев считает, что одной из причин нападения мог стать школьный буллинг: подросток писал в своем Telegram-канале о конфликтах с одноклассниками и учителями.