Происшествие случилось утром 3 февраля в одной из гимназий Уфы. Ученик пронес в здание пневматическое ружье, пластиковые пули, самодельные петарды, зажигалку, нож и ножницы. Скрывая лицо под маской, он вошел в класс и открыл стрельбу по учителю и одноклассникам. Педагог получил ранение. Затем подросток бегал по школьным коридорам, беспорядочно стрелял и взрывал петарды, снимая все это на телефон.