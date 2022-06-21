Поправки не вписались в либерализацию

Совет Госдумы в понедельник отложил рассмотрение законопроекта о наказании руководителей коммерческих и иных организаций за исполнение антироссийских санкций. По словам источника “Ъ” в Думе, его, скорее всего, не примут в эту сессию. Такое решение вызвано недовольством российского бизнеса и недавним заявлением президента о декриминализации ряда составов экономических преступлений, поясняют в Думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Совет Думы 20 июня решил перенести на неопределенный срок рассмотрение в первом чтении поправок к Уголовному кодексу (УК), предполагающих наказание до десяти лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций. Проект стоял в повестке нескольких пленарных заседаний на прошлой неделе, но каждый раз депутаты не успевали его рассмотреть. Маловероятно, что он будет принят в эту сессию, сказал “Ъ” собеседник в Думе.

Напомним, документ в начале апреля внесла группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина. Они предложили дополнить новым квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), которая предусматривает ответственность за использование руководителем коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Подобные деяния, совершенные «в целях выполнения иностранных санкций» против России, авторы поправок предложили наказывать штрафом до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Профильный комитет Думы по законодательству еще 23 мая рекомендовал принять проект в первом чтении. Госпожа Панькина тогда отметила, что комитет внимательно изучил отзыв правительства, указавшего в том числе на «избыточность наказания», и в курсе «волнений российского бизнес-сообщества», поэтому не будет спешить с принятием поправок. Ранее против инициативы высказался Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), посчитавший, что законопроект «противоречит политике президента России по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес». «Давит внешний враг, и изнутри тоже предпринимательское сообщество начинают давить по непонятным основаниям»,— отмечал в апреле в интервью BFM президент Всероссийского союза страховщиков, член правления РСПП Игорь Юргенс.

Председатель комитета Павел Крашенинников объяснил “Ъ” задержку с принятием проекта продолжающимися «дискуссиями с предпринимательским сообществом и экономическим блоком правительства». «Пока решения нет. Продолжаем диалог»,— сказал он. А Ирина Панькина подчеркнула, что «одна из целей законопроекта — дать сигнал российскому бизнесу, что исполнение иностранных санкций против России на территории нашей страны недопустимо».

По словам источника “Ъ” в Думе, решение отложить рассмотрение инициативы связано также с выступлением президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Тогда он заявил о необходимости «основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов, например тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации»: «Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, притом что реальной вины наших предпринимателей тут нет». Кроме того, ранее в Думу поступили обращения от представителей российского бизнеса с критикой новой инициативы.

Политолог Алексей Макаркин напоминает, что подобный законопроект в Думу вносят уже во второй раз: первая попытка была предпринята еще в мае 2018 года, но процесс остановили. «Судя по всему, сейчас инициативу останавливают во второй раз,— полагает эксперт.— Дело в том, что есть бизнес, который под санкциями, и есть бизнес, который не под санкциями. И у них разные интересы. Количество бизнеса под санкциями увеличивается, но все-таки он пока в меньшинстве. Тот бизнес, который под санкциями, исходит из логики: а чем мы хуже, почему наши возможности в собственной стране ограниченны? А остальной бизнес говорит, что если он не будет исполнять санкции, то для него закроются внешние рынки». Как предполагает господин Макаркин, законопроект был внесен во второй раз в расчете на то, что больше стран откажутся исполнять санкции и бизнес сможет работать с их рынками. «А сейчас идешь в Индию, Китай, Казахстан, а там санкции исполняют. Такой законопроект не очень выгоден для экономики в целом»,— резюмирует политолог.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова