Правительство отчиталось о повышенной законопроектной активности

По данным аппарата правительства, всего Белый дом внес в Госдуму с начала года 191 законопроект (в том числе 33 предусмотренных планами законопроектной деятельности, 34 — решениями президента, 100 — собственными решениями правительства). За тот же период принято обеими палатами парламента и подписано президентом 236 федеральных законов, из которых 165 вносились Белым домом. Таким образом, правительство стало лидером законопроектной активности: этот факт отметил 6 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин, наградив главу аппарата Белого дома, вице-премьера Дмитрия Григоренко знаком «За развитие парламентаризма в России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся 247 правительственных законопроектов. Во многом это объясняется повышенной контрсанкционной и антикризисной активностью исполнительной власти после начала специальной военной операции на Украине и введенных в отношении России санкций — даже в «ковидных» 2020–2021 годах за тот же период Белый дом внес только 129 и 177 законопроектов соответственно. Так, только приоритетными Белый дом обозначал на весеннюю сессию 46 законопроектов (39 из них принято). Среди них —налоговые льготы для системы защиты и поощрения капиталовложений и система поддержки региональных инвестпроектов, смягчение ответственности за совершение административных правонарушений бизнесом, введение моратория на применение антимонопольных запретов, совершенствование концессионного законодательства, регулирование работы международных компаний, упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, совершенствование режима самозанятых и т. д.

Олег Сапожков