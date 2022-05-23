Муниципальная реформа обросла поправками

32 3 мин. ...

В понедельник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству начинает рассмотрение поправок к резонансному законопроекту о местном самоуправлении (20 мая закончился срок их сбора), которых поступило более 700. Депутаты будут рассматривать их блоками. Часть поправок уже опубликована на сайте профильного комитета. Парламентская оппозиция по-прежнему против перехода от двухуровневой к одноуровневой системе МСУ: по мнению части депутатов, это сделает власть менее доступной для граждан. Авторы законопроекта предлагают решить проблему поправкой, по которой в структуру местной администрации смогут входить территориальные органы, находящиеся в пешей доступности для жителей, живущих далеко от административных центров. Кроме того, поправки предполагают сохранение возможности избрания мэров через конкурсные комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников надеется, что внесенные им поправки снимут хотя бы часть претензий оппозиции

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Крашенинников надеется, что внесенные им поправки снимут хотя бы часть претензий оппозиции

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал “Ъ”, что к законопроекту о муниципальной реформе поступило более 700 поправок. «Мы провели совещания в федеральных округах, на различных конференциях городов и других площадках. С учетом того, что материал объемный, будем рассматривать его на комитете по блокам,— рассказывает господин Крашенинников.— Концепция у нас есть. Мы выстраиваем систему полномочий, взаимосвязь органов местного самоуправления между собой, с субъектами, с федеральным центром, и одной из наших целей является пошаговая доступность органов власти для населения».

Напомним, новую версию закона о системе муниципальной власти Павел Крашенинников и председатель комитета Совета федерации по госстроительству Андрей Клишас (оба единороссы. – “Ъ”) внесли в Госдуму 16 декабря прошлого года. Он разработан в развитие положений обновленной Конституции и должен заменить действующий федеральный закон о МСУ, принятый в 2003 году. Главными новациями законопроекта стали наделение губернаторов правом единолично отбирать кандидатов в мэры и самостоятельно отрешать их от должности, а также упразднение сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе МСУ. 25 января законопроект был принят в первом чтении. Второе чтение документа должно было пройти в марте этого года, но, по сведениям “Ъ”, его перенесли из-за неоднозначной реакции, в том числе со стороны представителей самих муниципалитетов. Павел Крашенинников тогда рассказал “Ъ”, что главной причиной отсрочки стала необходимость дополнительного обсуждения ключевых вопросов реформы — в частности, ее финансовой составляющей и проблемы распределения полномочий. В тексте первого чтения предусматривалось только два вида полномочий — одни с уровня на уровень передавать нельзя, другие можно. К ним может добавиться третий вид — вопросы совместного ведения регионов и муниципалитетов.

Критики законопроекта сразу после его внесения предположили, что при переходе на одноуровневую систему МСУ местная власть станет менее доступной для граждан. Чтобы снять эти претензии, Павел Крашенинников еще в марте внес поправку, согласно которой в структуру местной администрации смогут входить территориальные органы, находящиеся в пешей доступности для жителей, живущих далеко от административных центров (поправка сейчас значится в списках предлагаемых к принятию). Однако у такого подхода по-прежнему имеются критики, утверждающие, что такие подразделения местной администрации не будут обладать должной самостоятельностью. Представители фракций КПРФ и «Справедливой России — За правду» подготовили свои поправки, направленные на сохранение двухуровневой системы МСУ. Также они собираются настаивать на том, чтобы не дать губернатору возможность самостоятельно отстранять мэров от должности. Поправки Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова, в свою очередь, предлагают оставить за губернатором такую возможность, но вводят ограничение: если глава региона хочет лишить мэра должности за «систематическое недостижение показателей эффективности», то он может сделать это не раньше чем через год с момента вступления мэра в должность.

Также еще в марте господин Крашенинников внес поправку о том, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей, хотя границы муниципалитетов и территориальных единиц могут совпадать. Другая поправка уточняет критерии разграничения муниципального и городского округов. Так, муниципальным округом будет считаться образование, на территории которого не менее трети населения проживает в сельских населенных пунктах. При этом в состав такого округа могут входить и города. Предполагается, что и эти поправки будут реализованы во втором чтении.

Председатель комитета Думы по региональной политике и МСУ Алексей Диденко (ЛДПР) сообщил “Ъ”, что поправки ЛДПР будут учтены частично. Так, в опубликованных комитетом поправках написано, что мэры по-прежнему смогут выбираться представительным органом МСУ из состава, предложенного конкурсной комиссией, а не только губернатором, как предполагалось изначально. «Этот механизм более прозрачен и демократичен. Нужно оставить такую альтернативу, а дальше пусть субъекты и муниципалитеты решают, какую форму предусмотреть»,— пояснил господин Диденко. По его словам, также была учтена поправка ЛДПР, определяющая местное самоуправление как «форму осуществления народом своей власти» (в первоначальном варианте — «форма самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения»). Другая поправка ЛДПР о правовых механизмах создания муниципальных образований в границах бывших поселений для компенсации отказа от двухуровневой системы МСУ учтена, по словам господина Диденко, не была.

Ксения Веретенникова