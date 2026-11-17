Областное отделение партии подавало заявки на проведение митингов на площади Борцов Революции, на Центральной площади у памятника Ленину и на площади у городского Технопарка. Во всех случаях мэрия предложила перенести мероприятия, объяснив это тем, что в это время там проходят «патриотические мероприятия по информированию граждан города Тюмени о гуманитарной миссии "Молодой гвардии" в новых регионах».