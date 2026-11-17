КПРФ обратилась в прокуратуру из-за отказов мэрии Тюмени в митингах 7 ноября
Тюменское отделение КПРФ направило в областную прокуратуру жалобу на действия администрации города, которая не согласовала четыре митинга, приуроченных к годовщине Октябрьской революции. Мэрия объясняла отказы тем, что на указанных площадях в это время уже были запланированы мероприятия «Молодой гвардии Единой России».
Областное отделение партии подавало заявки на проведение митингов на площади Борцов Революции, на Центральной площади у памятника Ленину и на площади у городского Технопарка. Во всех случаях мэрия предложила перенести мероприятия, объяснив это тем, что в это время там проходят «патриотические мероприятия по информированию граждан города Тюмени о гуманитарной миссии "Молодой гвардии" в новых регионах».
В партии утверждают, что мэрия использовала «фиктивные мероприятия как повод сорвать митинги». В доказательство облком прикрепил видео, на котором показаны пустые площади — ни участников, ни организаторов там не было. «КПРФ требует от прокуратуры проверить законность действий чиновников, выяснить, существовали ли акции МГЕР, и привлечь виновных к ответственности при подтверждении нарушений»,— указано в публикации КПРФ в Telegram-канале.