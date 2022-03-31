Парламентарии обошлись без публики

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В Госдуме в четверг прошло первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, «связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». Хотя в Думе заявляют, что работа комиссии будет носить публичный характер, заседание прошло за закрытыми дверями. И пока, по словам источника “Ъ”, привлеченные к расследованию депутаты и сенаторы не узнали ничего нового, кроме уже известной информации от Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Идея о проведении третьего за последние 20 лет официального парламентского расследования возникла на заседании совета Госдумы 9 марта. Перед этим заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала на слушаниях в американском Сенате, что на Украине были объекты биологических исследований и что Киев и Вашингтон опасаются, как бы накопленные там материалы не попали в руки российских военных. По информации Минобороны РФ, 24 февраля, в день начала российской спецоперации, сотрудники этих объектов уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

В Киеве и Вашингтоне настаивают, что речь шла об исследованиях исключительно мирной направленности.

31 марта на первом заседании комиссии, в которую вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, была заслушана информация Минобороны РФ по теме расследования, сообщается на думском сайте. Журналистов на мероприятие не пустили, хотя сопредседатель комиссии вице-спикер Думы Ирина Яровая заявляла, что работа этой структуры будет публичной. По словам госпожи Яровой, парламентарии приступили к исследованию представленных документов. Кроме того, в комиссии были созданы четыре рабочие группы по вопросам медико-биологического анализа, международного права, безопасности, научного и информационного анализа.

Впрочем, первые выводы депутаты и сенаторы уже сделали.

Как заявила журналистам Ирина Яровая по итогам заседания, «уже неоспоримо, что США осуществляли секретную деятельность на Украине, что ими были созданы лаборатории, в которых исследовались высокой опасности патогены».

Она также подчеркнула, что «с очевидностью можно говорить о том, что благодаря спецоперации в защиту жителей ДНР и ЛНР вскрылись факты опасной деятельности США на территории Украины».

Комиссия намерена «проработать» возможность пригласить для дачи показаний замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Хантера Байдена (инвестфонд под его руководством, по данным Минобороны РФ, финансировал создание биолабораторий на Украине).

Следующее заседание пройдет 4 апреля, на нем парламентарии обсудят возможность возникновения в России эпидемий как следствие работы этих лабораторий, сообщил сопредседатель комиссии вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, допускает ли он, что пандемия коронавируса тоже связана с работой биолабораторий на Украине, сенатор заверил, что члены комиссии не будут подгонять выводы под заранее поставленную задачу, а итоговый доклад будет опираться только на факты. По его словам, по закону на парламентское расследование отводится год, но комиссия намерена работать оперативно. Ее итоговый доклад будет отправлен президенту России и в международные организации. Комиссия планирует также подготовить предложения по совершенствованию Конвенции о запрещении биологического оружия.

При этом, как рассказал “Ъ” один из членов комиссии, никакой новой информации на первом заседании парламентарии не получили — только то, что уже сообщало Минобороны РФ. Не обсуждался в четверг и вопрос о том, какие другие источники информации комиссия будет использовать. Отметим, в четверг Министерство обороны на брифинге представило ряд новых данных относительно предполагаемой разработки биологического оружия на территории Украины.

Наличие биолабораторий априори считается доказанным, а депутаты и сенаторы сами не занимаются сбором улик или выемкой документов для подтверждения этих фактов, поскольку находятся на территории другого государства, отмечает политолог Павел Склянчук.

Хотя условную пробирку в стиле Колина Пауэлла (бывший госсекретарь США, который в феврале 2003 года, выступая на заседании Совбеза ООН, продемонстрировал пробирку с якобы образцами производимого в Ираке оружия массового уничтожения) они могли бы предъявить, считает эксперт. По его словам, в условиях информационной войны важно не дать «замять» тему и собрать полное структурированное досье, которое затем станет официальным документом и основанием для принятия решений руководством страны.

Мария Макутина