Женщины в деле

специальный проект

Об уравнении в правах женщин и мужчин говорится много. В преддверии 8 марта мы решили разобраться, как в действительности обстоят дела с искоренением дискриминации по половому признаку. Выяснилось, что работодатели Пермского края демонстрируют типичный российский набор гендерных стереотипов. Ключевые позиции на крупных предприятиях и в организациях региона по-прежнему занимают мужчины. При этом женщины в последнее время стали активнее открывать и вести собственный бизнес. И это у них успешно получается. Преуспевают на своем поприще и представительницы законодательной власти Пермского края. В специальном материале этого выпуска они рассказали, легко ли им в политике и какие качества позволяют быть эффективными в этой сфере. Секрет сводится к тому, что половые и гендерные различия в профессиональной деятельности не важны, главное — быть порядочным человеком и компетентным специалистом.