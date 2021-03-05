05 марта, пятница
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Пермь. Прикамье

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Женщины в деле

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Женщины в деле
специальный проект
Об уравнении в правах женщин и мужчин говорится много. В преддверии 8 марта мы решили разобраться, как в действительности обстоят дела с искоренением дискриминации по половому признаку. Выяснилось, что работодатели Пермского края демонстрируют типичный российский набор гендерных стереотипов. Ключевые позиции на крупных предприятиях и в организациях региона по-прежнему занимают мужчины. При этом женщины в последнее время стали активнее открывать и вести собственный бизнес. И это у них успешно получается. Преуспевают на своем поприще и представительницы законодательной власти Пермского края. В специальном материале этого выпуска они рассказали, легко ли им в политике и какие качества позволяют быть эффективными в этой сфере. Секрет сводится к тому, что половые и гендерные различия в профессиональной деятельности не важны, главное — быть порядочным человеком и компетентным специалистом.

Пол восходит к потолку

В Пермском крае большинство руководящих постов на предприятиях по-прежнему занимают мужчины. По данным hh.ru, за последний год только 34% резюме в сфере «Высший менеджмент» принадлежало женщинам. При этом, как утверждают эксперты, наметилась тенденция к росту количества женщин, открывающих собственное дело, и на одного мужчину-бизнесмена сейчас приходится две женщины-предпринимательницы.

«Ответь себе на вопрос: хочешь ты этого или нет? Если хочешь – все получится»

Генеральный директор компании VERRA Анна Бояршинова – о начале своего предпринимательского пути, гендерных стереотипах в автобизнесе, команде, клиентах и любимой марке автомобиля.

Прекрасное лицо пермской политики

В преддверии 8 марта женщины-депутаты законодательного собрания Пермского края поделились своим видением нормотворческой деятельности, рассказали о том, легко ли им в политике и какой законодательной инициативой они гордятся.

Каждому по гендеру

Работодатели Пермского края демонстрируют типичный российский набор гендерных стереотипов: зарплату женщинам предлагают ниже, чем мужчинам, не хотят брать на работу из-за маленьких детей, после декрета, но также и в статусе незамужней женщины, и без детей. Мировые исследования показали, что компании с паритетом женщин и мужчин в руководстве демонстрируют более быстрые темпы роста прибыли и стоимости. Однако, как замечают местные эксперты, Перми, как и всей России, до такого положения дел осталось еще лет двести.

Путешествие в танце

В Школе танцев Dance Life каждый реализует свою мечту: танцевать, побеждать, общаться, восстанавливаться после трудовых будней и принимать себя таким, как есть

Дело в танце

Танец стал любимым увлечением многих деловых женщин Перми. Через него они не только реализуют разные грани своей личности, но и воспринимают красоту окружающего мира.

Философия счастья

Мода – это мое увлечение, моя страсть, ставшая делом жизни. Из этой любви родился уникальный пермский бренд – Дом моды AVIGDOR, основанный мною в 2015 году. В нем два направления: авторский текстиль для интерьера и женская одежда для создания полного образа «Люкс» по доступной цене.

Домогательства вины

В последнее время все больше организаций пытаются создать систему взаимоотношений между людьми, исключающую насилие, домогательства и прочие проявления харассмента. И если в международных и иностранных структурах недопустимость этого закреплена в документах различного уровня, то российские компании и образовательные учреждения находятся лишь в начале пути. Движение по нему, по мнению экспертов, могут ускорить изменения в законодательство, где до сих пор не прописана какая-либо ответственность за виды домогательств, которые не наказываются в уголовном порядке.

Оставаться женщиной

Ольга Симонян, руководитель Института экспертизы INEX®
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