Оставаться женщиной

– Ольга Вячеславовна, как начинался ваш путь в бизнесе?

– В бизнесе я уже очень давно. Свою профессию осваивала с нуля в условиях отсутствия теории как таковой. Такую уникальную возможность мне дал мой отец. Еще в далеком 1992 году он учредил известную тогда группу компаний «Пермский торговый дом недвижимости», которая решала весь спектр вопросов, связанных с недвижимостью. В составе группы велась работа по различным направлениям: продажа и аренда недвижимости, управление, юридический консалтинг, экспертиза, оценка и много еще чего. С 1995 года, будучи 16-летним подростком, я начала работать в Информационном центре недвижимости. Это отдел в магазине «Книги» рядом с ЦУМом. Примечательно, что это был по своей сути прототип нынешних интернет-порталов недвижимости, типа «N1», «Авито», «Из рук в руки». Интернета тогда еще не было, и у меня «вручную» велась база данных по квартирам, комнатам и домам, которые были в открытой продаже. Можно было платно разместить свой объект в базе, а также купить информацию о продавце. Проект был весьма успешен и давал неплохие доходы. Так прошло два года. И с 1997 года я, будучи студенткой первого курса «политеха», перевелась на заочку и полноценно вышла на ниву оценки и экспертизы, где и тружусь по сей день.

– Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби?

– В детстве я была очень творческой личностью. Наверно, не было таких секций и кружков, которые я не посещала бы. Основным моим увлечением было рисование. Рисовала я красиво, моей «фишкой» была акварель. Меня приглашали участвовать в различных художественных конкурсах. Я получала дипломы и грамоты, которые до сих пор храню. Даже была персональная выставка во Дворце пионеров, сейчас он называется Дворец творчества юных. Конечно, времени на хобби катастрофически не хватает. Но без творчества я – не я. Поэтому я увлекаюсь понемногу: то дизайном, то флористикой, то вязанием. Эта составляющая должна всегда присутствовать в моей жизни, для общего тонуса и вдохновения.

– Какие приоритеты, на ваш взгляд, должна иметь женщина в бизнесе?

– Может быть, я старомодна в своих приоритетах, но, на мой взгляд, главное призвание женщины – это семья и дети. У меня четверо детей: Андрей 19 лет, Ирина 17 лет, Иван 13 лет и Саркис – 2,5 годика. Все мои самые любимые, правильно воспитанные, а старшие вполне самостоятельные люди. Я всегда проявляла доверие и уважала их личную жизнь, мнение, увлечения, вкусы. В то же время приучила их к тому, чтобы они проявляли взаимное уважение к моей жизни. Сейчас уже можно сказать, что делала я все правильно, потому как мне самой даже очень нравится, какие плоды дало мое воспитание. И им, кстати, тоже мои методы нравятся. Поступала я всегда интуитивно. Никаких книжек не читала. Было просто некогда. Я всегда была вечно чем-то увлеченной мамой, которой дома не сидится. Я не могу сказать, что так и должно быть. Конечно, не могу говорить за всех женщин. Все мы разные. Есть женщины прямо «мамы-мамы», которые прекрасно себя чувствуют в роли домохозяйки. Для них самое главное увлечение – это домашний очаг. У женщины всегда должно быть личное пространство, хобби, право на самореализацию, развитие – в той или иной мере. Поэтому, как бы ни были расставлены приоритеты, главное – оставаться женщиной, началом всех начал.