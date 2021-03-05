Дело в танце

Танец стал любимым увлечением многих деловых женщин Перми. Через него они не только реализуют разные грани своей личности, но и воспринимают красоту окружающего мира.

Алёна Писарева, руководитель школы танцев «Dance Life»:

- Танцы – это возможность быть собой, выразить свои чувства, эмоции, возможность наполнится энергией, возможность быть актрисой где-то, возможность реализовать свою детскую мечту, танцевать на сцене, участвовать в проектах. Вообще, это просто большие возможности.

Светлана Бабашова, дизайнер-модельер, основатель бренда AVIGDOR, Пермь:

- Танец - это выгодная инвестиция в себя: в здоровье, красоту, качественное наполнение времени, ведь время – важный и невосполнимый ресурс. Это новые знакомства с интересными и близкими по духу людьми.