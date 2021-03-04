Прекрасное лицо пермской политики

В преддверии 8 марта женщины-депутаты законодательного собрания Пермского края поделились своим видением нормотворческой деятельности, рассказали о том, легко ли им в политике и какой законодательной инициативой они гордятся.

Депутатский корпус Законодательного собрания Пермского края на 15% состоит из женщин – 9 из 58 депутатов. Татьяна Шестакова была избрана жителями в одномандатном округе, остальные осуществляют свою деятельность по партийным спискам. Среди них есть представительницы всех парламентских фракций: «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Женщины-депутаты входят в четыре комитета: по бюджету, по социальной политике, по промышленности, экономической политике и налогам и по государственной политике и местному самоуправлению. Татьяна Миролюбова возглавляет комитет по промышленности, экономической политике и налогам, Елена Зырянова – комитет по бюджету, Ирина Ивенских является заместителем председателя комитета по социальной политике.

«Самое главное – эмпатия»

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету:

– Женщине в чем-то проще выполнять депутатские обязанности, чем мужчинам, потому что она от природы призвана заботиться, опекать, поддерживать, у нее развито чувство сопереживания и сочувствия, что помогает справляться со своими обязанностями. Это важно.

Фраза о том, что политика – мужское дело, потеряла свою актуальность. В мировой политике все более уверенные позиции занимают женщины. Думаю, этот тренд будет укрепляться. Мы чувствуем себя очень комфортно среди мужчин. Депутаты-мужчины прислушиваются к нашему мнению, часто поддерживают наши предложения, и мы с ними не конкурируем, а сотрудничаем.

В Законодательном собрании мне доверена работа в бюджетном комитете, несмотря на то что когда-то в правительстве я возглавляла инфраструктурный блок, а после работы в исполнительных органах власти защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Мне пришлось разбираться в бюджетном законодательстве. Оно требует кропотливой работы, глубокого погружения. Бюджет – это основной закон, который является управленческим механизмом для реализации всех задач власти. Поэтому я горжусь тем, что мне доверена такая ответственная миссия, и прилагаю все усилия, чтобы соответствовать этой должности.

Один из законов, который был разработан с участием комитета по бюджету – это закон об инициативном бюджетировании, который мы приняли в 2016 году. Он часто называется «народным бюджетом», потому что в рамках этого закона мы прислушиваемся к людям, учитываем их пожелания и предложения. Мне бы хотелось, чтобы таких решений по распределению бюджета на всех уровнях власти Пермского края было больше.

«Женщины в политике должны быть обязательно»

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам:

– Для того чтобы работать депутатом, нужно, прежде всего, обладать профессионализмом в той сфере, которой занимаешься. Например, если это экономический комитет, значит – профессионализм в вопросах экономики и управления. Не менее важны такие качества, как добросовестность по отношению к своим обязанностям, трудолюбие, дисциплинированность и ответственность, чуткость и внимательность. И конечно, умение находить компромиссы, без этого в мужском коллективе никак нельзя.

Женщины в политике должны быть обязательно, поскольку они часто замечают то, чего не видят представители сильной половины. Женщины всегда обращают внимание на детали, а это очень важно в законотворчестве.

Горжусь несколькими законами, в разработке которых принимала участие. Во-первых, это закон об индустриальных парках. И очень важная его часть – о технопарках в сфере информационных технологий (ИТ) и биотехнологий. Во-вторых, это инициатива по предоставлению стартапам в сфере ИТ налоговых каникул на два года с момента создания. Далее, это инициатива по включению гостиничного бизнеса, относящегося к малому и среднему предпринимательству, в число отраслей, которым предоставляются эти двухлетние налоговые каникулы. Инициативы по налоговым льготам по налогу на имущество для заводоуправлений, инициативы по налоговым льготам для некоторых пострадавших отраслей.

«Депутат должен быть психологом»

Ирина Ивенских, заместитель председателя комитета по социальной политике:

– Для любого ответственного депутата важны профессионализм и компетентность, коммуникабельность и договороспособность, эмпатия и умение работать в команде, принципиальность в отстаивании интересов жителей нашего края. Депутат должен быть психологом, потому что он постоянно общается с людьми, которые его выбрали. Мне, как кандидату психологических наук, это удается.

Исторически так сложилось, что в нашем патриархальном обществе все ключевые посты занимали мужчины. Сегодня мы видим, что ситуация меняется. Я считаю, идеальная структура управления, когда женщина руководит мужчинами-профессионалами. Женщина более внимательна и скрупулезна в решении вопросов. И женщина-политик обладает таким парадоксальным качеством, как мягкая жесткость.

Вся моя профессиональная жизнь связана с социальной сферой. Тридцатилетний педагогический стаж, создание и управление уникальной школой города Перми, создание в крае Общественной палаты и Общероссийского народного фронта, курирование социальной сферы в должности заместителя председателя правительства Пермского края. Думаю, мои профессиональные компетенции полезны именно в комитете по социальной политике.

Особо хотелось бы отметить создание постоянно действующей рабочей группы для решения правовых вопросов в сфере культуры. До сих пор этой темой никто серьезно не занимался. Сейчас успешно наверстываем упущенное. И да, это, конечно, предмет для гордости.

«Быть депутатом – все равно что быть мамой»

Татьяна Шестакова, член комитета по социальной политике:

– Для меня быть депутатом сравнимо с материнством. Это забота и ответственность в первую очередь. Я реализовала себя как мама двоих сыновей. В образовательном учреждении, которое я возглавляла, и дети, и родители называли меня «всехняя мама», и сейчас я – «мама 5-го округа».

В политике в первую очередь слышат компетентных людей. И не важно, мужчина это или женщина. У женщин есть преимущество – мы по природе медиаторы, именно женщина в семье помогает всем договориться. Так и в политике.

Комитет по социальной политике был выбран мною исходя из компетенций в области образования. Хочется быть максимально полезной в законотворчестве именно в этом направлении.

Всегда была против пьянства в семье. Являясь председателем краевого общественного совета «Крепкая семья» (партийный проект), инициировала закон о запрете «наливаек». Он был принят в августе 2020 года. Активно занималась проблемой высадки несовершеннолетних из общественного транспорта. Буквально на днях Госдума РФ поставила точку в этом вопросе, запретив ставить под угрозу жизнь и здоровье детей.

«Важнее всего общечеловеческие качества»

Елена Захарова, член комитета по социальной политике:

– Рассматривать должность депутата относительно половой принадлежности не совсем этично. Как и любую другую. Необходимо рассматривать общечеловеческие качества: порядочность, честность, аналитический ум, силу духа и силу воли, уверенность в своих силах, ответственность за выполняемую работу. И конечно, работоспособность.

Женщине нелегко в политике там, где присутствует махровый мужской шовинизм вкупе с жесткими патриархальными устоями. В России идет смена мировоззрения, и это хорошо.

Я в своей работе депутата ни разу с 2005 года не сталкивалась с непониманием по гендерным различиям, по политическим вопросам – да, но это нормально. Я закончу следующим утверждением Галины Старовойтовой: «Психологи считают, что стремление к власти является частью гедонистической природы человека. Доминировать – это значит удовлетворять какие-то свои желания. Кроме того, власть означает творчество и самовыражение. Власть означает также возможность контролировать будущее – свое и своих детей. И я не вижу никаких оснований для женщин мириться с отстранением их от этих естественных человеческих устремлений».

Социальные аспекты определяют всю нашу жизнь. Качественная бесплатная медицина, образование, культура касаются всех и каждого. И необходимо приложить все силы, чтобы существующая ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Гендерные различия не важны»

Дарья Эйсфельд, член комитета по социальной политике:

– Главное – быть профессионалом своего дела, работать честно и тогда не важно, мужчина ты или женщина.

Политика – очень ответственная сфера, которая включает в себя и аналитическую работу, и законотворчество, и огромную работу по обращениям граждан, а с развитием интернета она стала 24 на 7. Люди пишут в любое время суток, зачастую – это крик о помощи, и тогда решать нужно быстро. Я думаю, что политиков, которые живут именно так, большинство. При этом гендерные различия не важны.

Социальная сфера – это моя профессия, это то, что я знаю и умею. По истечении почти 10 лет депутатской работы есть уже не только опыт, но и стратегическое видение: что даст жителям принятие того или иного закона. Работая при этом в Федеральном научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, владеешь еще и уникальной научной базой, используя которую можно прогнозировать в цифрах развитие всех социальных направлений.

Один из моих первых и любимых законов – «О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае». Такого закона просто раньше не было, но зато в Прикамье есть около 10% лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым этот закон был необходим.

«Мягкая сила» – прерогатива не только женщин-лидеров»

Мария Коновалова, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам:

– В работе депутатом, на мой взгляд, важно обладать социальным интеллектом и профессионализмом. И пожалуй, всегда должна быть готовность к изменениям. Для любого политика, вне зависимости от гендера.

Реалии времени, связанные с пандемией COVID-19, показали, что только «бойцовских» качеств политику недостаточно. Эмпатия, сопричастность – запрос общества. И в него органично вписываются нативные качества матери, дочери, сестры, подруги, которыми обладает любая женщина. В августе 2020 года журнал Fortune опубликовал статью «Почему лидеры-женщины справляются лучше, чем президенты-военачальники», в которой сделано предположение о том, что «сочувствующая мама», как политическая харизма, может в перспективе иметь еще больший запрос общества. Хотя «мягкая сила» – прерогатива не только женщин-лидеров.

Считаю, что во многом мы вместе с коллегами по Законодательному собранию работаем на шаг впереди. Еще в 2019 году мы принимали «цифровой» законопроект, позволяющий в особых случаях проводить заседания парламента удаленно. Тогда это для многих казалось странным. В условиях стремительных изменений и ограничений пандемии Законодательное собрание края было одним из первых в России, кто сумел на должном уровне технологически и организационно реализовать процесс удаленной работы. А уже во время ограничений, связанных с пандемией, мы, как единый, очень надежный механизм, совместно с минэком, минпромторгом и администрацией губернатора разрабатывали пакеты мер поддержки МСП.