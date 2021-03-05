Философия счастья

Мода – это мое увлечение, моя страсть, ставшая делом жизни. Из этой любви родился уникальный пермский бренд – Дом моды AVIGDOR, основанный мною в 2015 году. В нем два направления: авторский текстиль для интерьера и женская одежда для создания полного образа «Люкс» по доступной цене.

AVIGDOR – это дизайнерская текстильная одежда и авторский трикотаж на все случаи жизни: от повседневного до вечернего, а также головные уборы ручной работы. Очень стильная коллекция шляп. В AVIGDOR можно приобрести готовую одежду, выполненную на собственном производстве, и заказать индивидуально. Вся одежда выполняется поштучно.

Мне нравится создавать одежду в классическом стиле с элементами модного направления сезона. Для своих клиентов я предлагаю сезонную одежду «весна-лето», «осень-зима» и базовые модели – около 60 наименований изделий. Это и капсульные коллекции от трех до шести вещей с применением ручной работы, а многие полностью выполнены вручную. Рассматриваю вещь как базовую, не выходящую из моды, созданную индивидуально и правильно посаженную по фигуре. Специально для вашего костюма могу разработать личную монограмму или символ, который подчеркнет статусность вещи.

Я постоянно совершенствую свое мастерство, обучаясь у знаменитых специалистов в области моды. И вообще, хобби превратилось в новую профессию дизайнера-модельера. Я дипломированный специалист, знающий технологию пошива, первой линейки, а также конструирование и моделирование одежды. Не могу поверхностно относиться к решению серьезных вопросов, поэтому и дополнительное образование, к своему высшему, получала на дневном обучении. Без специальных знаний невозможно не то чтобы сделать, а даже предложить женщине правильную одежду, которая бы ее украшала. Обязательно посещаю выставки и семинары.

Я всегда думаю не только о красоте вещей, но и об их практичности. Высокое качество обязательно. Особое внимание уделяю персональному подходу и в сервисе, и в дизайне. При сочетании различных материалов и отделок продумываю уход за изделиями и его актуальность на многие годы.

Придерживаюсь бережного отношения к экологии пространства и повседневной жизни. Воплощаю эту философию в своей работе. Вся одежда производится на современном, бесшумном оборудовании. Мое производство аттестовано по системе добровольной сертификации «Новые стандарты системы менеджмента качества и деловой репутации», проведена оценка качества рабочих мест.

Смысл моды – не только наряжаться, быть стройнее, моложе и лучше выглядеть. Он в том, чтобы сделать человека красивее, а планету – здоровее. Мне как специалисту очень приятно наряжать женщин, видеть их счастливые лица. Консультирую по подбору персонального гардероба, могу сказать, что, несмотря на изобилие вещей, бывает, что желаемого эстетического результата нет. Изобилие – не всегда синоним успеха.

У меня профессиональная команда единомышленников. Это не только те, кто с любовью шьет, вышивает, вяжет, воплощает мои идеи. Это еще и те, кто работает непосредственно с нашим покупателями: одевая их, создавая настроение, комфортную обстановку, кто презентует созданную одежду. Важно не только придумать и воплотить, а очень важно, чтобы одежда нравилась женщинам, хорошо подходила по фигуре, чтобы ее хотелось купить и носить.

У любой женщины обязательно должно быть хобби. Мое детское увлечение, мечта переросла в бизнес. Я с детства придумывала и сама изготавливала одежду, мне нравилось украшать дом, придумывать и воплощать свои идеи.

Совсем недавно у меня появилось новое хобби – танцы. Согласилась участвовать в проекте: «Миссис Пермь. Пермский край» для рекламы Дома моды AVIGDOR. Одним из условий конкурса для участниц был танцевальный, причем на подготовку было всего два месяца. А у меня танцевальной подготовки вообще не было. Преподаватели клуба смогли подготовить к достойному выступлению, хотя я испытала определенный стресс. Затем через какое-то время, с перерывом, начала снова занятия танцами, пыталась найти свой стиль. Не совсем понимая, правда, нужно ли мне это. Выбрала танго. Начала заниматься регулярно, в системе: скорректировала вес, поняла, что это тот же спорт, когда работаешь со своим телом, задействованы все группы мышц, но ты не выжимаешь себя, а наоборот – наполняешь энергией и желанием творить. Да еще и танец – это красиво! Благодаря танцам поддерживается хорошая форма и осанка.

Как любой предприниматель, задумалась о материальной выгоде, хобби ведь не бесплатное. Поняла, что это выгодная инвестиция в себя: в здоровье, красоту, качественное наполнение времени, ведь время – важный и невосполнимый ресурс. Это новые знакомства с интересными и близкими по духу людьми. Недаром говорят, подобное притягивает подобное. А для меня лично это еще и возможность продемонстрировать новое платье. Для каждого танцевального выхода я продумываю новый образ.

Желаю вам любви! Обязательно организуйте себе хорошее настроение, чаще улыбайтесь, начните танцевать и непременно купите себе новое платье!