Пол восходит к потолку

В Пермском крае большинство руководящих постов на предприятиях по-прежнему занимают мужчины. По данным hh.ru, за последний год только 34% резюме в сфере «Высший менеджмент» принадлежало женщинам. При этом, как утверждают эксперты, наметилась тенденция к росту количества женщин, открывающих собственное дело, и на одного мужчину-бизнесмена сейчас приходится две женщины-предпринимательницы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самая большая категория соискательниц на менеджерские позиции (42%) — женщины 36–45 лет, возраст еще 28% женщин составляет 26–35 лет, 24% — 46–55 лет, и 5% — старше 55 лет. Чаще всего женщины претендуют на руководящие должности в сферах администрирования, продаж, управления малым бизнесом, управления персоналом, а также в маркетинге, рекламе и PR. «Наименее популярные — добыча сырья, инвестиции. Предполагаю, причина кроется в том, что в этих сферах женщин в принципе меньше, сегодня это больше „мужская“ область»,— говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Не так много женщин-руководителей пока в строительной отрасли и в грузоперевозках, отмечает директор кадрового агентства Detkin&Co Алексей Деткин. Это, по его мнению, связано с тем, что там высокая стрессовая нагрузка и необходимость работать порой в режиме 24 часа семь дней в неделю.

При этом все чаще можно встретить женщин-управленцев в банковской сфере, страховании, на государственной и муниципальной службе, наблюдает господин Деткин. Есть и такие, которые создали и управляют крупным производством. В качестве примера он приводит гендиректора ООО «Технотроникс» Евгению Тихонову, которая руководит компанией со дня ее основания в 2005 году. Предприятие занимается разработкой и производством комплексных программно-аппаратных систем мониторинга удаленных и распределенных объектов.

Традиционно женскими остаются такие сферы, как здоровье, медицина, образование. 90% бизнесов, связанных с детьми, управляют женщины, говорит эксперт.

Женские штучки

Продвигаться по карьерной лестнице женщинам помогают такие качества, как способность быстро адаптироваться к изменениям, умение поддержать командный дух и мотивировать подчиненных, а также инициативность, отмечают участники опросов hh.ru.

Среди качеств, чаще присущих именно женщинам, гендиректор «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея», «Пассаж №3», БЦ «Сота», ТЦ «Арктик Холл») Елена Денисова выделяет чувство ответственности, у многих — даже гиперответственности за выполняемое дело, сотрудников, партнерские отношения.

У женщин-руководителей сильнее, чем у мужчин, развита интуиция, они лучше разбираются в людях, видят «на несколько шагов вперед», полагает Алексей Деткин.

Бывшая владелица кондитерской «Тортолино» Елена Вяткина вспоминает впечатливший ее когда-то поступок женщины-директора завода: «Я встретила ее на выходе из магазина с огромным мешком, наполненным красными мягкими сердечками, и спросила, зачем они ей. Она ответила: „Для мотивации персонала. Знаешь, каково это, когда даришь седеющему мужчине на производстве такое сердечко и он начинает плакать?“ В то время они смонтировали сложную установку в короткие сроки, и очень этим гордились. Плюшевые сердечки стоят три копейки, но творят чудеса! Это проявление человечности».

Движение по вертикали

Согласно исследованиям hh.ru, женщинам сложнее добиться высоких постов. Так, в одном из опросов 51% женщин-руководительниц сообщили, что им хотя бы однажды отказывали в работе на основании пола, рассказала Анна Осипова.

Гендерные стереотипы восприятия женщины как эффективного руководителя по-прежнему есть, хотя и постепенно исчезают. Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова приводит данные, согласно которым женщины оценивают свои профессиональные качества и зарплатные ожидания ниже, чем мужчины. Среди таких качеств были умение руководить людьми, знание дела, профессиональная квалификация, трудолюбие, сообразительность — всего около 18 позиций. «С одной стороны, мы можем говорить о гендерных стереотипах, с другой — что женщины чувствуют нехватку в образовании. При этом женщины заинтересованы учиться»,— акцентирует Гюзель Селеткова.

«Часто приходишь на переговоры, и видишь скептическую ухмылку: мол, что она может понимать в инженерных системах? Но когда начинаешь общаться, тон и характер беседы меняется. Видишь, что мужчина реально удивлен тем, что ты не просто симпатичная дурочка и чья-то дочка, жена, подруга, а действительно профессионал»,— делится опытом Елена Денисова.

«Когда через нас ищут, например, коммерческого директора, нам никто не ставит задачу, чтобы он был мужчиной,— рассказывает Алексей Деткин.— Нам говорят, что можно женщину, если она нормально относится к командировкам и длительным переговорам, когда нужно в десять вечера сидеть за ужином и общаться с партнерами или новыми клиентами. Если будет такая кандидатка, мы готовы ее взять. Страх, что женщина вышла на работу, но скоро уйдет в декрет, у многих исчез. Да и женщины из декрета стали выходить быстрее. Если у них хорошая работа с достойной зарплатой, то они понимают: либо им дома сидеть с декретными около 20 тыс. руб., либо выходить и зарабатывать более 100 тыс. руб.».

Женщины зачастую занимают позиции не топ-менеджеров, а линейных руководителей, руководителей подразделений. На заработную плату от 100 тыс. руб. и выше претендуют 1,6% соискательниц в Пермском крае, чаще всего они интересуются работой в сфере продаж, бухгалтерии и информационных технологий, уточняет Анна Осипова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предпринимательницы поневоле

Эксперты утверждают, что за последнюю пару лет выросло число женщин, открывающих свое дело. При этом, как отмечает Гюзель Селеткова, женщины вдвое чаще, чем мужчины, выбирают вынужденное предпринимательство: «Это означает, что они не смогли нигде трудоустроиться и ассоциируют занятие бизнесом с выживанием».

По оценкам Алексея Деткина, на одного мужчину-предпринимателя сейчас приходится две женщины-предпринимательницы. Он связывает это с тем, что женщины проще относятся к открытию своего дела и для этого им бывает достаточно 50–60 тыс. руб.

Чаще всего женщины-предпринимательницы работают в сфере оптовой торговли и предоставления услуг. «Это небольшой бизнес с низким порогом входа, когда ты обеспечиваешь себя и свою семью, когда у тебя есть небольшой, но стабильный заработок»,— поясняет директор группы предприятий «Золотая роза» Вера Долганова. Однако, по ее словам, сейчас женщине трудно одной начинать вести бизнес, поэтому многие становятся самозанятыми, работают из дома, например шьют одежду, создают аксессуары и продают их через интернет. «Быть дома с детьми и зарабатывать деньги — это лицо женского бизнеса сегодня»,— говорит она.

Включение в семью

Сама Вера Долганова начала карьеру в 1995 году, когда стала заниматься продажами парфюмерии и косметики, сетевым маркетингом. В 2001 году открыла парфюмерный магазин «Золотая роза», заключив контракты с крупнейшими мировыми парфюмерными брендами. А два года назад вместе с супругом Олегом приобрела убыточное производство одежды в Перми. Сейчас их предприятие сосредоточено на создании пальто и верхней одежды под торговой маркой Golden Rose.

«У нас с мужем разграничены сферы ответственности,— рассказывает предпринимательница.— Я занимаюсь в основном рекламой и продвижением, переговорами, супруг — технической стороной дела. Также у нас есть управляющая, которая ведет переговоры с поставщиками, технологами и персоналом. Наши прежние бизнесы никуда не делись, но теперь у нас есть объединяющее звено, и мы его позиционируем как семейный бизнес».

Разграничение на женский и мужской стиль управления — это стереотип, менеджерские качества зависят от склада характера, убеждена Вера Долганова. «Когда мы на общероссийском форуме в Москве встречались с другими семейными компаниями, оказалось, что те задачи, которые распределены у нас в семье, в других семьях распределяются с точностью до наоборот. Например, в семье бизнесменов Мирошниченко, которые владеют заводом по производству средств для маникюра в Ростове-на-Дону, муж занимается представительством, а супруга занята на производстве. Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то определенно женский бизнес»,— говорит госпожа Долганова.

По мнению Алексея Деткина, семейный бизнес преуспевает тогда, когда у обоих супругов есть четкие зоны ответственности и их компетенции не пересекаются. «У меня есть пример компании, которой управляют муж с женой. Они идут в паре, но совершенно разные: один „закрывает“ финансовый блок, второй — управленческий. Каждый занят своим блоком, и они друг друга уравновешивают. Их компания успешна, потому что они фактически нашли не только супруга, но и партнера по бизнесу»,— резюмирует эксперт.

Алина Комалутдинова