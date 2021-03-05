Домогательства вины

В последнее время все больше организаций пытаются создать систему взаимоотношений между людьми, исключающую насилие, домогательства и прочие проявления харассмента. И если в международных и иностранных структурах недопустимость этого закреплена в документах различного уровня, то российские компании и образовательные учреждения находятся лишь в начале пути. Движение по нему, по мнению экспертов, могут ускорить изменения в законодательство, где до сих пор не прописана какая-либо ответственность за виды домогательств, которые не наказываются в уголовном порядке.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В январе ученый совет Европейского университета в Санкт-Петербурге принял документ под названием «Политика по недопущению домогательств, травли и преследования». В нем регламентируются отношения в рамках университетского сообщества. В частности, в «Политике» упоминаются основные типы недопустимого поведения со стороны преподавателей и других сотрудников высшего учебного заведения. В Европейском университете запрещена «целенаправленная травля» членов сообщества, унижение их чести и достоинства, различные формы «одностороннего нежелательного внимания», «намеки эротического характера», а также сексуальные домогательства. Отдельно говорится о недопустимости различных форм преследования, которые не имеют сексуальной подоплеки. Например, слежка и преследование на улице, несанкционированное проникновение на рабочее место и «нежелательная переписка», которая не связана с выполнением профессиональных и академических обязанностей.

Университетские стандарты

«Политика по недопущению домогательств, травли и преследования» стала первым целевым документом, принятым в российских вузах. При этом на Западе подобные вопросы даже в условиях университетской автономии регламентируются довольно жестко. Преподаватель одного из университетов США рассказал, что законы, запрещающие харассмент и осуществляющие регуляцию сексуального поведения в университетах и других образовательных учреждениях, были приняты в стране еще в прошлом веке. Базовым из них является так называемый «Раздел IX» Закона о гражданских правах от 1972 года. Он запрещает любую дискриминацию по признаку пола в любой образовательной организации, получающей федеральное финансирование. Одна из его основных задач — возможность наказания за сексуальные домогательства и сексуальное насилие.

Для его исполнения американские университеты разрабатывают и принимают собственные правила, касающиеся этих типов поведения. «Большинство публичных университетов, в том числе и наш, имеют отдельное структурное подразделение, которое тоже называется „Раздел IX“»,— рассказывает преподаватель. Типовая редакция внутреннего документа запрещает любые акты сексуального домогательства и насилия на всех программах и мероприятиях, в которые включен университет. «Университеты обязаны предоставить всем студентам и сотрудникам обязательные курсы, где разъясняются эти правила,— отмечает собеседник.— Более того, все преподаватели обязаны сообщать обо всех известных им случаях сексуального насилия и домогательствах в офис „Раздела IX“. Это же подразделение занимается следственными действиями и осуществлением дисциплинарных процедур».

Санкции за нарушение этих правил довольно серьезные. Студентам университет может ограничить возможности, установить испытательный срок для исправления, отстранить от занятий или вообще исключить. Для сотрудников санкции могут варьироваться от письменного предупреждения до увольнения с работы. Юрисдикция офиса «Раздела IX» распространяется и на посетителей университета, которым могут запретить вход на территорию кампуса. «Большинство американских университетов имеют собственное подразделение полиции, которое занимается инцидентами, произошедшими на территории кампуса, а также между студентами и сотрудниками университета»,— отметил преподаватель.

В пермских вузах целевых документов, касающихся именно харассмента, в том числе и сексуального, пока нет. В то же время представители учебных заведений говорят, что вопросы недопустимого поведения регулируются другими локальными актами. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете как приложение к антикоррупционной политике был принят кодекс профессиональной этики работников вуза. Сотрудники «политеха» должны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, уважать честь и достоинство студентов, а также коллег, не допускать дискриминации по половым, расовым и другим признакам. Соблюдение его положений учитывается при проведении аттестации работников.

В пресс-службе ПГНИУ отметили, что нормы поведения сотрудников и студентов регулируются правилами внутреннего распорядка. В Высшей школе экономики для студентов и сотрудников также принят кодекс этики. Окончательный вариант документа на сайте учебного заведения обнаружить не удалось, но, согласно тексту его проекта, вуз не приемлет предубеждений и проявлений дискриминации по признакам пола и гендерной идентичности, а также иным признакам. Кроме того, не допускаются любые формы физического и психологического насилия как онлайн, так и офлайн, а также сексуальные домогательства, принуждения сексуального характера, нежелательные знаки внимания и совершение нежелательных физических контактов. «В разработке кодекса активно принимали участие как сотрудники, так и студенты высшей школы экономики, его принятие — это результат широкого обсуждения»,— отметила директор Пермского кампуса ВШЭ Галина Володина.

Научный сотрудник кафедры политических наук Европейского университета Маргарита Завадская, которая участвовала в разработке «Политики по недопущению домогательств, травли и преследования», говорит, что инициаторами разработки документа выступили студенты. «После серии громких скандалов в прошлом и позапрошлом году, включая громкое убийство профессором своей аспирантки, стало очевидно, что в приличных заведениях, которые являются частью международного академического сообщества, такого рода стандарты необходимы,— убеждена госпожа Завадская.— Они задают границы того, что приемлемо и неприемлемо в данном профессиональном сообществе». По ее словам, этот документ был принят после нескольких обсуждений и в целом отражает консенсус сотрудников университета. Эксперт отмечает и важность прописанных в документе процедур модерации и разрешения конфликтов. «В любой непонятной ситуации они знают, где могут получить помощь с соблюдением конфиденциальности. Наконец, такие документы играют профилактическую роль: прежде чем кому-то нахамить, не говоря о более радикальных действиях, человек трижды подумает. Все это может выглядеть проблемами „первого мира“, но для нашего сообщества этот документ оказался актуален»,— отметила Маргарита Завадская.

Корпоративная этика

Если в сфере образования международной практики создания документов, запрещающих домогательства и насилие, пока нет, то в сфере охраны труда она начинает формироваться. 21 июня 2019 года Международная организация труда приняла Конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда, которую тут же назвали историческим документом. Его авторы впервые дали определения терминам «насилие» и «домогательства» в разрезе трудовых отношений. Под ними понимаются неприемлемые формы и практики, целью, результатом или возможным следствием которых является причинение различных форм вреда. Отдельно в Конвенции упоминается о недопустимости гендерного насилия и домогательств, включая сексуальные. От российской делегации за принятие документа в качестве обязательного проголосовали только представители ФНПР и Конфедерации труда, а делегаты правительства страны от этой процедуры воздержались. При этом, по данным Конфедерации, о существовании проблемы домогательств на рабочих местах заявили до 30% опрошенных организацией граждан.

Представители большинства компаний Пермского края, которым были направлены запросы о регулировании этих аспектов взаимоотношений, либо проигнорировали запросы, либо отказались от комментариев.

В АО «ОДК — Пермские моторы» пояснили, что нормы поведения сотрудников регулируются кодексом этики и служебного поведения сотрудников, который был принят в 2016 году. В документе прямо не упоминаются моменты, связанные с насилием и домогательствами. В то же время кодекс обязывает работников действовать в строгом соответствии с законодательством, не допускать дискриминационных действий и высказываний, соблюдать этические нормы и проявлять терпимость. «Каждый сотрудник, который считает, что его права каким-то образом нарушаются, может обратиться в комиссию по этике»,— рассказали в «ОДК — Пермские моторы».

В пресс-службе АО «Протон-ПМ» отметили, что на предприятии принят кодекс корпоративной этики, которым установлены стандарты поведения работников. Его положения согласуются с аналогичным документом АО «НПО Энергомаш». При этом отдельно понятие харассмента, домогательств и насилия там не упоминается. В то же время установленные документом стандарты взаимоотношений между сотрудниками не допускают грубости, ущемления чести и достоинства других лиц и нанесения им морального вреда.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Promobot рассказали, что формального документа, в котором прямо упоминалось бы о запрете именно харассмента, в компании нет. Ее работники ориентируются на внутренние правила поведения на рабочем месте, в которых, в частности, говорится о необходимости проявления уважения к коллегам. При этом в компании считают недопустимым досаждающее поведение и, тем более, какие-либо проявления насилия и домогательств.

Международная практика

Соруководитель практики частных клиентов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Юлия Андреева отмечает, что, в отличие от большинства российских компаний, в международных корпорациях вопрос харассмента урегулирован очень подробно. Поэтому процесс привлечения к ответственности за его проявления вполне прозрачен и проработан. В Apple есть акт, который регулирует этику рабочих отношений — Code Conduct (Ethics Statement). Эти правила распространяются не только на сотрудников компании, но и на поставщиков. Распознавать харассмент на рабочем месте сотрудников учат на специальных мастер-классах.

В России, по словам госпожи Андреевой, ситуация с внедрением локальных актов за последние годы несколько преобразилась. Есть компании, которые вскользь упоминают в своих кодексах о домогательствах, но из их содержания непонятно, что считать домогательством и куда обращаться. Однако ряд компаний добросовестно относятся к созданию таких актов, поэтому они весьма подробны и порядок действий, в случае если кто-то из сотрудников стал жертвой домогательств, четко проработан. «Не все эти документы совершенны, но даже сама попытка установить положения внутри компании, которые касаются этики общения между сотрудниками, в том числе урегулирования харассмента,— это большой плюс»,— убеждена эксперт.

Юлия Андреева говорит, что в ее практике были случаи, когда работники обращались за помощью в связи с ситуациями, которые были связаны с харассментом. Но в этих конкретных случаях конфликты удавалось урегулировать за счет локальных процедур внутри компаний. «Судебных споров нам известно мало, в связи с тем что не существует норм законодательства, в том числе в трудовом праве, в рамках которых можно было бы применять меры ответственности за подобные действия»,— рассказывает она.

Госпожа Андреева считает, что в КоАП РФ необходимо ввести нормы, которые бы предусматривали ответственность за харассмент. По ее словам, речь идет о действиях, которые признаются обществом недопустимыми, совершенных одним лицом в отношении другого без согласия последнего. Сейчас, как считает эксперт, такое поведение законодательно не урегулировано и не подпадает даже под ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Юлия Андреева говорит, что для создания ответственности за харассмент часто ссылаются на ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), но она содержит ряд ограничений. «Во-первых, потерпевший должен находиться в зависимости от виновного. Во-вторых, данная статья подразумевает определенный способ совершения этих действий, например шантаж и угрозы,— рассказывает адвокат.— Но не всегда домогательства происходят именно таким образом. Более того, далеко не всегда они имеют сексуальную подоплеку. «Главной целью харассмента является проявление власти и ощущение чувства абсолютной безнаказанности»,— поясняет Юлия Андреева.

Дмитрий Астахов