Путешествие в танце

В Школе танцев Dance Life каждый реализует свою мечту: танцевать, побеждать, общаться, восстанавливаться после трудовых будней и принимать себя таким, как есть.

Открылась Школа танцев Dance Life совсем недавно, в преддверии нового, 2021 года. Но называть этот проект совершенно новым не стоит. Директор школы Алена Писарева несколько лет назад превратила из хобби в успешный бизнес танцевальный проект Tango Life, а в период пандемии вместе с партнерами и единомышленниками – Дмитрием Лиферовым, Натальей Старцевой и Маргаритой Беляковой разработала его многофункциональный формат – Школу танцев Dance Life по 11 танцевальным направлениям. На пятом этаже ТЦ «Облака», где разместилась школа, сегодня каждый желающий может открыть для себя мир аргентинского танго, сальсы, бачаты, фламенко, аргентинского фольклора, восточного танца, леди-стайла, пилатеса, линди-хопа и зумбы или повысить свое мастерство в этих направлениях.

«Эта школа появилась в такое время, когда люди не могут путешествовать по другим странам. А танец со своей философией и культурой – это тоже путешествие. В преподаватели мы взяли лидеров танцевальных направлений, чтобы они развивали их не только у нас в школе, но и на уровне города и края», – отмечает Алена Писарева.

В команде преподавателей Школы танцев Dance Life такие сильнейшие эксперты, как Оксана Чермашенцева (сальса, бачата, линди-хоп), Дмитрий Лиферов, Артем Григораш, Татьяна Рязанова (аргентинское танго), Елена Веретенникова (восточный танец), Алена Трунова (фламенко), Евгения Геверц (леди-стайл) и другие. С середины декабря прошлого года здесь уже состоялись два фестиваля – по аргентинскому танго и фламенко; по аргентинскому танго и аргентинскому фольклору, а также несколько мастер-классов по танго, фламенко, аргентинскому фольклору, сальсе и бачате. Наряду с преподавателями Dance Life своим мастерством с учениками делятся ведущие российские и зарубежные специалисты, например Наталья Сиренко и Маркос Фернандес, Себастьян Арсе, Эсмер Омерова, Мария Маринова, Хуан-Мануэль Росалес, Лиза Росалес (это за два месяца работы).

Преподавательский состав школы продолжает пополняться новыми именами, а планы по развитию – новыми проектами. 27 марта запланирован День открытых дверей, на нем будут проходить бесплатные мастер-классы по разным направлениям и пробные индивидуальные занятия, на которые можно будет записаться к преподавателю по любому направлению. Но и сейчас просторные залы Dance Life с панорамными окнами не пустуют: расписание групповых занятий сформировано, а ученики и ученицы сменяют друг друга на паркете.

«Двигаться под музыку – базовая потребность человека. Вспомните ритуальные танцы племен. Танцевать хотят все, просто об этом не все знают, а многим сложно и страшно. Самое главное – чтобы человек пришел сюда. У каждого свои страхи, но когда попадают к нам, все начинают танцевать. Мы старались создать такую атмосферу, чтобы людям было приятно здесь находиться. Рабочий день в школе начинается с семи часов утра и длится до одиннадцати вечера. Можно прийти позаниматься до или после работы и даже во время обеда. Ведь танцы – это отличный способ снять психоэмоциональную нагрузку и получить положительные эмоции», – рассказывает Алена Писарева.

Основатели школы решили уйти от клубной системы, которой придерживается большинство танцевальных студий, и создали удобную и доступную систему абонементов – на 8 или 12 занятий, на месяц, три месяца, полгода и год. Можно прийти и позаниматься разово, это особенно удобно тем, кто приезжает в наш город на несколько дней.

Абонементная система в первую очередь ориентирована на пары, потому что в школе много дуэтных танцевальных направлений. «Мне очень близка тема сохранения гармонии в семейных отношениях, и танцы очень помогают в этом. Не важно, на каком этапе находятся отношения в паре, танец может дать очень многое каждому из партнеров. Ведь если не доверять партнеру, если не будет с ним взаимодействия, то и танца не будет, так же и в жизни», – подчеркивает Алена Писарева.

Но есть направления, созданные специально для женщин.

На занятиях восточными танцами и фламенко представительницы прекрасного пола отходят от привычных социальных ролей и учатся принимать себя такими, какие есть. Растет популярность школы и среди мужчин-руководителей, ведь танцы помогают снять стресс и «освободить голову» после напряженного рабочего дня.

В Dance Life есть разные возможности реализовать себя в танце. Можно записать собственный клип, поучаствовать в спектакле, принять участие в концерте или чемпионате, побывать на танцевальной вечеринке и так далее. А еще танцетерапия – это отличный подарок, в том числе и корпоративный. Преподаватели школы могут провести мастер-класс для сотрудников и подготовить коллектив к популярному флешмобу или записать танцевальный клип с работниками предприятия.

Каждый приходит в Школу танцев Dance Life со своими целями. Кто-то хочет участвовать в чемпионатах и побеждать, другие учатся двигаться под музыку так, чтобы путешествовать по миру и свободно чувствовать себя в обстановке, когда все танцуют. И абсолютно все находят здесь всё для того, чтобы мечта о танцах сбылась.