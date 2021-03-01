Эксперты ООН назвали отравление Навального «зловещим предупреждением» критикам властей РФ

Эксперты ООН по правам человека заявили о наличии доказательств, которые указывают на «весьма вероятную причастность» властей РФ к отравлению оппозиционера Алексея Навального. В письме представителей ООН говорится, что эти действия посылают «ясное, зловещее предупреждение» любому, кто критикует российское правительство и выступает против него, пишет Reuters.

«Учитывая неадекватную реакцию российских властей, использование запрещенного химического оружия и очевидную череду попыток целенаправленных убийств, мы считаем, что для того, чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства отравления Навального, нужно в срочном порядке провести международное расследование»,— говорится в совместном заявлении экспертов ООН Агнес Калламард и Ирен Хан.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Воздушное судно приземлилось в Омске, а политика госпитализировали в больницу. Позже его доставили в клинику «Шарите» в Берлине, где он проходил лечение до января 2021 года. В совместном расследовании ФБК, Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel говорилось о предполагаемом отравлении господина Навального группой сотрудников ФСБ.

17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Москву. Через две недели суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также суд оштрафовал Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются во вторник, 2 марта. Постпреды уже согласовали запуск технической процедуры. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия ответит на санкции.

Подробности — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».