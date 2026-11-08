Замминистра обороны рассказал о планах доставки грузов на СВО беспилотниками

Для защиты военной логистики в этом году оборудовали несколько тысяч километров коридоров безопасности. В обеспечении их работы участвуют разведывательные и инженерные подразделения, войска ПВО и РЭБ, а также подразделения охраны и регулирования движения. Кроме того, склады и арсеналы оснастили пассивной защитой, радиолокационными станциями, средствами РЭБ, вооружением и беспилотниками-перехватчиками.