Замминистра обороны рассказал о планах доставки грузов на СВО беспилотниками
Доставку грузов на участке глубиной 20–30 км от линии боевого соприкосновения планируется вести только с помощью беспилотников и наземных робототехнических комплексов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал начальник тыла Вооруженных сил РФ — заместитель министра обороны Валерий Солодчук. По его словам, необходимость такого подхода связана с распространением так называемых килл-зон, в которых уничтожается все движущееся.
Сейчас военнослужащим приходится преодолевать пешком от 20 до 40 км, отметил господин Солодчук. Чтобы облегчить доставку снабжения, Минобороны пересматривает ассортимент продуктов, уменьшая их вес и объем. В войска также поступили дегидраторы и вакууматоры, с помощью которых можно сохранить пищевую ценность продуктов. По словам замминистра, это позволит доставлять необходимые грузы беспилотниками и снизить нагрузку на военнослужащих.
Для защиты военной логистики в этом году оборудовали несколько тысяч километров коридоров безопасности. В обеспечении их работы участвуют разведывательные и инженерные подразделения, войска ПВО и РЭБ, а также подразделения охраны и регулирования движения. Кроме того, склады и арсеналы оснастили пассивной защитой, радиолокационными станциями, средствами РЭБ, вооружением и беспилотниками-перехватчиками.
В Минобороны также внедряют единую информационную среду, которая должна объединить данные о финансах, имуществе и логистике. Она позволит командирам в режиме реального времени получать данные о наличии и состоянии запасов. Среди результатов внедрения новой системы Валерий Солодчук назвал сокращение бумажного документооборота и устранение ошибок при вводе данных.