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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Власть

Замминистра обороны рассказал о планах доставки грузов на СВО беспилотниками

Доставку грузов на участке глубиной 20–30 км от линии боевого соприкосновения планируется вести только с помощью беспилотников и наземных робототехнических комплексов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал начальник тыла Вооруженных сил РФ — заместитель министра обороны Валерий Солодчук. По его словам, необходимость такого подхода связана с распространением так называемых килл-зон, в которых уничтожается все движущееся.
Замминистра обороны Валерий Солодчук

Замминистра обороны Валерий Солодчук

Минобороны России

Сейчас военнослужащим приходится преодолевать пешком от 20 до 40 км, отметил господин Солодчук. Чтобы облегчить доставку снабжения, Минобороны пересматривает ассортимент продуктов, уменьшая их вес и объем. В войска также поступили дегидраторы и вакууматоры, с помощью которых можно сохранить пищевую ценность продуктов. По словам замминистра, это позволит доставлять необходимые грузы беспилотниками и снизить нагрузку на военнослужащих.
Для защиты военной логистики в этом году оборудовали несколько тысяч километров коридоров безопасности. В обеспечении их работы участвуют разведывательные и инженерные подразделения, войска ПВО и РЭБ, а также подразделения охраны и регулирования движения. Кроме того, склады и арсеналы оснастили пассивной защитой, радиолокационными станциями, средствами РЭБ, вооружением и беспилотниками-перехватчиками.
В Минобороны также внедряют единую информационную среду, которая должна объединить данные о финансах, имуществе и логистике. Она позволит командирам в режиме реального времени получать данные о наличии и состоянии запасов. Среди результатов внедрения новой системы Валерий Солодчук назвал сокращение бумажного документооборота и устранение ошибок при вводе данных.
БПЛА и дроны
Минобороны
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Авторы

  • Дмитрий Сотак
    Дмитрий Сотак
    старший корреспондент