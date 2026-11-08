Марафон желаний финиширует в кассации
Алексей Блиновский обжалует приговор вместе с супругой, хотя его дело прекращено
Как стало известно “Ъ”, Алексей Блиновский, после того как в отношении него было прекращено уголовное дело о пособничестве в уклонении от налогов собственной жене, блогеру Елене Блиновской, вместе с ней подал жалобу в Верховный суд РФ. Проходящий службу на СВО и получивший там ранение господин Блиновский считает незаконной конфискацию принадлежащего ему имущества, поскольку ему лично приговор так и не был вынесен. Автор «Марафона желаний» Блиновская настаивает на незаконности возбуждения самого дела.
ГСУ СКР по Москве прекратило уголовное преследование Алексея Блиновского 29 октября этого года. Эту информацию “Ъ” подтвердила его адвокат Юлия Новичкова. Основанием стал тот факт, что в зоне СВО господин Блиновский, который проходит службу на новых территориях, получил официально подтвержденное ранение, что по закону дает основание для закрытия дела. Контракт с Минобороны, который Алексей Блиновский заключил в апреле 2024 года, сразу после предъявления супругам окончательного обвинения, будет действовать до завершения СВО. Когда Алексею Блиновскому предоставляется отпуск, он по возможности навещает свою супругу во владимирской колонии, где та отбывает наказание.
Несмотря на прекращение дела, Алексей Блиновский вместе с адвокатом 5 ноября обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. В тот же день свои жалобы подали Елена Блиновская и ее родители Олег и Нина Останины. Жалобы зарегистрировали под одним номером. Станет ли Верховный суд их рассматривать или откажет в этом, кассационная инстанция должна решить в течение месяца.
Савеловский райсуд Москвы 3 марта 2025 года признал госпожу Блиновскую виновной в уклонении физлица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ст. 198, 174.1 и 187 УК РФ), приговорив ее к пяти годам колонии общего режима (апелляция впоследствии снизила срок наказания на полгода).
Как установил суд, несмотря на то, что в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала более 4 млрд руб. от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту и должна была платить налоги по ставке 20%, она решила использовать упрощенную систему налогообложения, искусственно раздробив свой бизнес. Недоимки в бюджет составили 906,6 млн руб. После этого фигурантка, как указал суд, отмыла преступные доходы на сумму 716,7 млн руб., заключив со взаимозависимыми и подконтрольными ей и ее мужу фирмами ряд фиктивных договоров займа и договоров-поставок. Кроме того, она совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые осуществляла платежи для отмывания денег.
По приговору Савеловского суда имущество семьи конфисковали. Также суд удовлетворил иск прокуратуры к госпоже Блиновской о возмещении 587,6 млн руб. в счет причиненного ущерба.
Алексей Блиновский и его адвокат в жалобе указывают на незаконность конфискации у него имущества: дело в том, что приговор в отношении самого господина Блиновского вынесен не был. Елена Блиновская настаивает на наличии процессуальных нарушений при возбуждении дела и в ходе процесса. В частности, указывает она, суд должен был сначала обратить часть арестованных средств на погашение ущерба, а затем конфисковать остальное, однако этого сделано не было: имущество было конфисковано сразу. Супруги Блиновские требуют отмены приговора и направления дела в суд на новое рассмотрение. А родители госпожи Блиновской утверждают, что Савеловский суд своим приговором незаконно так и не снял арест с их арестованного имущества.