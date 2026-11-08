Марафон желаний финиширует в кассации

Алексей Блиновский и его адвокат в жалобе указывают на незаконность конфискации у него имущества: дело в том, что приговор в отношении самого господина Блиновского вынесен не был. Елена Блиновская настаивает на наличии процессуальных нарушений при возбуждении дела и в ходе процесса. В частности, указывает она, суд должен был сначала обратить часть арестованных средств на погашение ущерба, а затем конфисковать остальное, однако этого сделано не было: имущество было конфисковано сразу. Супруги Блиновские требуют отмены приговора и направления дела в суд на новое рассмотрение. А родители госпожи Блиновской утверждают, что Савеловский суд своим приговором незаконно так и не снял арест с их арестованного имущества.