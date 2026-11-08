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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Трамп назвал итоги выборов в Конгресс «огромным шагом назад» в истории США

Результаты промежуточных выборов в Конгресс отбросили США в прошлое. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Alex Brandon / AP

«Результаты прошедших выборов стали для Америки огромным шагом назад в истории. Даже фондовый рынок, который при Трампе взлетал вверх ракетой, за один день потерял $3 трлн», — написал господин Трамп. Он пообещал наверстать потери и вернуться «больше и сильнее, чем когда-либо прежде».
3 ноября в США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей и губернаторов 36 штатов. Демократическая партия США одержала одну из самых убедительных побед за последние десятилетия. Она получила большинство в Палате представителей и Сенате нового созыва, который приступит к работе в январе 2027 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не оправдал надежд на самого себя».
Дональд Трамп
Конгресс США
Сенат США
США. Политика и экономика