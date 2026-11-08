Трамп назвал итоги выборов в Конгресс «огромным шагом назад» в истории США
Результаты промежуточных выборов в Конгресс отбросили США в прошлое. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Результаты прошедших выборов стали для Америки огромным шагом назад в истории. Даже фондовый рынок, который при Трампе взлетал вверх ракетой, за один день потерял $3 трлн», — написал господин Трамп. Он пообещал наверстать потери и вернуться «больше и сильнее, чем когда-либо прежде».
3 ноября в США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей и губернаторов 36 штатов. Демократическая партия США одержала одну из самых убедительных побед за последние десятилетия. Она получила большинство в Палате представителей и Сенате нового созыва, который приступит к работе в январе 2027 года.