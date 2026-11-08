Трамп назвал итоги выборов в Конгресс «огромным шагом назад» в истории США

«Результаты прошедших выборов стали для Америки огромным шагом назад в истории. Даже фондовый рынок, который при Трампе взлетал вверх ракетой, за один день потерял $3 трлн», — написал господин Трамп. Он пообещал наверстать потери и вернуться «больше и сильнее, чем когда-либо прежде».