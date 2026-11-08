При столкновении поездов в Египте погибли семь человек
При столкновении поездов и сходе вагонов с рельсов в провинции Гиза в Египте погибли семь человек. Ранения получили около 114 человек. Об этом сообщила генеральная прокуратура провинции, передает Masrawy.
На место происшествия прибыл генеральный прокурор Южной Гизы с группой сотрудников прокуратуры. Другая группа отправилась в больницы Атфиха, Аль-Аята и Аль-Васты, куда отвезли пострадавших при аварии, чтобы опросить очевидцев.
По данным прокуратуры, авария произошла из-за столкновения передней части поезда № 134 «Гиза – Файюм» с последним вагоном поезда № 2010 «Каир – Асуан», который остановился в том же направлении. Среди погибших — машинист поезда № 134. Министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщило, что 45 пострадавших уже выписаны из больниц. Россияне при столкновении поездов не пострадали.