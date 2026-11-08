При столкновении поездов в Египте погибли семь человек

На место происшествия прибыл генеральный прокурор Южной Гизы с группой сотрудников прокуратуры. Другая группа отправилась в больницы Атфиха, Аль-Аята и Аль-Васты, куда отвезли пострадавших при аварии, чтобы опросить очевидцев.