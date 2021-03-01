Постпреды ЕС запустили процедуру введения санкций из-за Навального

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал запуск письменной процедуры для принятия постановления Совета ЕС о введении санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Под санкции может подпасть ряд российских чиновников. Кто будет внесен в список, пока неизвестно.

«Coreper принял свое решение. Что касается сроков дальнейшей письменной процедуры, вопрос уточняется»,— сообщил «Интерфаксу» источник в институтах ЕС в Брюсселе.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются во вторник, 2 марта.

Подробности — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».