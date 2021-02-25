Глава Евросовета: новые санкции против России будут утверждены на следующей неделе

Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека»,— сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

Отношения Москве и Брюсселя ухудшились после задержания и суда над оппозиционером Алексеем Навальным. В начале февраля в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России. 22 февраля главы МИДов стран ЕС договорились о введение ограничительных мер против ответственных за арест и приговор господину Навальному. Кто именно войдет в список, пока неизвестно. По информации Reuters, в него могут попасть главы СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что если ЕС введет санкции в отношении России, Москва не оставит эти действия без ответа.

О решении Брюсселя — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».