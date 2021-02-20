2,5 года и 850 тысяч рублей

20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского райсуда о замене условного срока политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный, сократив его на полтора месяца, за счет времени, проведенного оппозиционером под домашним арестом в 2014—2015 годах. В ближайшее время политик будет этапирован в колонию, где проведет чуть более двух с половиной лет. В этот же день Бабушкинский райсуд признал господина Навального виновным в клевете на ветерана Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко и назначил ему 850 тыс. руб. штрафа. Суд выделил из материлов дела высказывания Алексея Навального в адрес судьи и прокурора для проверки в СКР на предмет наличия в них оскорбления суда. Таким образом, оппозиционер может стать фигурантом еще трех уголовных дел.

«Россия будет счастливой»

Оба заседания прошли в здании Бабушкинского райсуда с двухчасовым перерывом. Сначала судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов рассмотрел апелляцию на приговор о замене условного срока господину Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Напомним, 2 февраля такое решение принял Симоновский районный суд. По ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая обвинила его в нарушении условий испытательного срока, суд назначил политику 2 года и 8 месяцев колонии.

Господин Навальный не признал свою вину: он заявил, что ФСИН изменила даты, в которые он был обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, и хотя он посещал инспекцию по старому графику, не засчитала ему явку в эти дни.

А вторую половину 2020 года политик провел в Берлине на лечении после предполагаемого отравления боевым ядом группы «Новичок» — сначала в больнице, а потом на реабилитации, о чем уведомил ФСИН. Однако период реабилитации ФСИН не сочла уважительной причиной для неявки в инспекцию, поскольку оппозиционер, по мнению ведомства, не уведомил ее об этом вовремя и надлежащим образом. Основываясь на данных из СМИ о том, что господина Навального выписали из клиники в конце сентября, инспекция ожидала, что он явится, и в конце декабря объявила его в розыск, а после возвращения в Россию в январе — задержала в аэропорту.

На сегодняшнем заседании суда адвокаты Алексея Навального просили приобщить к делу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который 17 февраля в качестве обеспечительной меры постановил немедленно освободить оппозиционера. Согласно доводам ЕСПЧ, жизнь Алексея Навального находится в опасности.

Адвокаты добавили, что политик не скрывался, уведомил ФСИН о болезни, а ведомство, в свою очередь, с сентября «не пыталось связаться» с ним или его адвокатами до его заявления о возвращении в Россию. Сам господин Навальный заявил, что собирался вручить ФСИН медицинскую справку о выписке сразу после приезда в Россию. Он добавил, что ЕСПЧ признал его невиновным по делу «Ив Роше», и Россия частично выплатила компенсацию по этому решению, признав таким образом справедливость этого решения.

На это прокурор Екатерина Фролова заявила, что политик «систематически» не отмечался в инспекции, а ФСИН не была обязана разыскивать его в Германии.

Госпожа Фролова отметила, что после выписки из клиники Алексей Навальный давал интервью, гулял с сыном, делал пробежки, но инспекцию о своем состоянии не уведомлял и таким образом «открыто и нагло бросил вызов закону».

Перед вынесением приговора господин Навальный выступил с последним словом, в котором никак не коснулся сути обвинений, но сделал ряд политических заявлений. По его словам, власть хочет, чтобы он почувствовал себя одиноким, однако он себя таковым не чувствует. Алексей Навальный заявил, что он человек верующий, и евангельская фраза «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» — «главная политическая идея, которая есть сейчас в России». «Россия должна быть не только свободной, но и счастливой! Россия будет счастливой!» — закончил свое выступление оппозиционер.

После недолгого совещания судья Балашов постановил оставить в силе решение о замене условного срока на реальный. С учетом времени, которое Алексей Навальный провел под домашним арестом в 2014 и 2015 годах, судья сократил срок пребывания в колонии на 1,5 месяца. В ближайшее время оппозиционер должен быть этапирован в колонию, где будет отбывать наказание до августа 2023 года.

«Ужасно смешно, но снова последнее слово»

С таким заявлением Алексей Навальный открыл заседание по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Напомним, летом прошлого года оппозиционер назвал участников агитационного ролика в поддержку поправок к Конституции, в том числе господина Артеменко, «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести», «предателями». Его слова возмутили правоохранительные органы, самого Игната Артеменко и еще ряд граждан. В результате в СКР поступило сразу несколько заявлений с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело.

Предыдущие заседания по этому делу постоянно перерастали в перепалки. Свидетели, суд и прокурор упрекали оппозиционера в хамстве, а он их — в нестыкующихся и невнятных показаниях. Сам Игнат Артеменко присутствовал только на первом заседании по видеосвязи, отказавшись от дальнейшего участия из-за ухудшения здоровья.

На предыдущем заседании суда 16 февраля выступили эксперты-лингвисты защиты и обвинения. По их мнению, заявления оппозиционера можно квалифицировать как «оценочные суждения», а не «факты» или «заведомо ложные суждения», которые по уголовному кодексу квалифицируются как «клевета». Тогда же стороны окончательно сформировали свои позиции.

Прокурор Екатерина Фролова заявила, что господин Навальный распространил «заведомо ложные сведения, порочащие ветерана».

Она напомнила, что Игнат Артеменко просил оппозиционера извиниться, но вместо извинений он использовал заседания «как политическую трибуну» и оскорблял участников процесса. Она просила суд признать господина Навального виновным и оштрафовать на 950 тыс. руб., а ряд заявлений, сделанных политиком в ходе судебного разбирательства выделить из дела и направить в СКР для проверки на предмет оскорбления суда и прокурора.

Адвокаты господина Навального заявили, что поскольку оппозиционер сделал свое заявление в адрес всех участников видео, а не только господина Артеменко, его нельзя квалифицировать как клевету (согласно УК, клеветой является распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию), а норма, которая позволяет привлекать к ответственности за клевету в отношении нескольких лиц появилась в законе в декабре 2020 года и не действовала в момент возбуждения дела. Алексей Навальный обвинил родственников Игната Артеменко в «торговле дедом» и предположил, что внук господина Игнатенко получал деньги за участие в телешоу, где рассказывал об оскорблении деда. Внук Игната Артеменко, впрочем, получение какого-либо вознаграждения за съемки отрицал.

В субботу в своем последнем слове Алексей Навальный заявил, что по сведениям из отдела социального обеспечения за последние четыре года Игнат Артеменко семь раз получил помощь от государства в общей сумме 11 тыс. руб. По его словам, на работу следственной группы по делу из 15 следователей ушло больше денег, чем ветеран получил от государства.

Политик заявил, что Россия выплачивает ветеранам самые маленькие пенсии из всех стран антигитлеровской коалиции, а он ранее предлагал законопроект, который бы эти пенсии повышал.

По его мнению, этот процесс «унизил и оскорбил всех ветеранов», поскольку «живого человека в нем использовали как куклу», чтобы придумать формальный повод для обвинения неудобного политика.

Через три часа судья Вера Акимова признала Алексея Навального виновным в клевете на Игната Артеменко и назначила ему штраф в размере 850 тыс. руб. (на 100 тыс. меньше, чем запрашивала прокуратура). Судья Акимова пришла к выводу, что действия Навального были целенаправленными, а высказывания содержат утверждение о совершении нечестного поступка и неправильном этическом поведении, которое порочит честь и репутацию господина Артеменко. Кроме того, судья решила выделить из материалов дела для проверки высказывания Алексея Навального в адрес судьи и прокурора в СКР на предмет наличия в них оскорбления суда.

В случае следственных мероприятий

Ранее источник «РИА Новости» заявил, что отбывать наказание Алексей Навальный, скорее всего, будет в одной из колоний в ЦФО, однако позднее зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев заявил агентству, что господина Навального могут этапировать для отбывания наказания в исправительную колонию в другом федеральном округе, если все колонии в ЦФО будут переполнены, а при оперативно-следственных мероприятиях он может остаться в Москве.

Если по итогам проверки будет возбуждено новое уголовное дело, оно станет третьим в числе уголовных дел в отношении Алексея Навального.

Напомним, 29 декабря 2020 года СКР возбудил дело в отношении господина Навального и «иных лиц» о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, Алексей Навальный и «иные лица» потратили на личные нужды (в том числе на отдых за границей) 356 млн руб. из 588 млн руб. пожертвований на работу ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и ряда других некоммерческих организаций, фактически управляемых Алексеем Навальным.

Кроме того, 3 августа 2019 года СКР возбудил уголовное дело «об отмывании денег ФБК»: по версии следствия, люди, имеющие отношение к ФБК, с января 2016 по декабрь 2018 года получили преступным путем от третьих лиц «крупную сумму в рублях и иностранной валюте». Сначала речь шла о сумме 1 млрд руб., однако позже упоминались только 75 млн руб. По этому делу было арестовано около 200 банковских счетов примерно 150 человек сотрудников штабов Алексея Навального, волонтеров, их родственников и посторонних людей. Срок следствия по делу многократно продлевался.

Решение суда о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока наказания на реальный не отразится на многогранности политической жизни в РФ, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«У нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избираться и быть избранными. Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с нашими российскими законами».

Политолог Павел Салин полагает, что сегодня власть «выстрелила дуплетом», нанеся оппозиционеру и его команде организационный и имиджевый удар: «Задача суда по "Ив Роше" — лишить Навального личной свободы и свободы маневра, а процесса по обвинению в клевете — разрушить его имидж оппонента Владимиру Путину, а значит, и фигуры, равной ему. Навального пытаются принизить в глазах публики до человека, который оскорбляет "святое" — ветерана».

«Если человек угрожает стабильности, он будет сидеть — таков главный посыл сегодняшних судов»,— считает политолог Константин Калачев. «Власть не стала демонстрировать гибкость и проявила консервативный подход, еще раз дав понять, что будет и дальше считать, что "те, кто не с нами,— против нас"»,— полагает политолог. В то же время, по его мнению, сами процессы вряд ли навредят имиджу Алексея Навального, который ассоциируется у оппозиционно настроенных граждан как борец с властью.

Кира Дюрягина