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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

В Минобороны Израиля заявили о намерении продолжать операцию против Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что операция страны против Ирана еще не завершена. По его словам, иранская сторона пытается возобновить усилия по созданию ядерного оружия. Такое заявление господин Кац сделал на государственной церемонии памяти павших воинов операции «Кадеш» на горе Герцля в Иерусалиме,Israel National News.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Amir Cohen / Reuters

«Иран пытается возобновить усилия по получению ядерного оружия, наряду с другой опасной деятельностью, которая создает для государства Израиль реальную угрозу. Мы не можем мириться с этими угрозами,— сказал министр обороны. — Нам понадобятся вся мощь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вся стойкость нашего народа».
Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Белый дом может вернуться к ударам по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По данным Axios, 31 октября во время телефонного разговора с американским президентом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал возобновить военные действия после выборов как можно скорее.
Иран. Ядерная программа
Ядерное оружие
Ближневосточный конфликт
Израиль