В Минобороны Израиля заявили о намерении продолжать операцию против Ирана

Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Белый дом может вернуться к ударам по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По данным Axios, 31 октября во время телефонного разговора с американским президентом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал возобновить военные действия после выборов как можно скорее.