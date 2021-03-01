МИД РФ пообещал ответить на санкции ЕС из-за Навального

Россия ответит на санкции ЕС, которые он планирует ввести в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального, заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко. При этом он не уточнил, какие могут быть приняты меры.

«Конечно, реакция будет с нашей стороны»,— заявил господин Грушко журналистам (цитата по «РИА Новости»). По поводу возможных ответных мер он заявил, что пока нет смысла «гадать на кофейной гуще».

По словам Александра Грушко, решение о санкциях не стало сюрпризом для Москвы. По его мнению, это неправовой и тупиковый путь.

«Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран»,— заявил замглавы МИД РФ.

25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются во вторник, 2 марта. Постпреды уже согласовали запуск технической процедуры.

Подробности — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».