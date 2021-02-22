Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого Министры иностранных дел 27 стран согласовали расширение «черных списков» россиян

Министры иностранных дел 27 стран—участниц ЕС сегодня договорились ввести санкции по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Ожидается, что в санкционные списки Евросоюза попадут еще несколько россиян помимо тех, кто там уже значится, однако конкретные имена будут объявлены в течение недели. Формально их перечень должны утвердить лидеры государств—членов ЕС.

Выйдя к журналистам на пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признался: это было одно из самых насыщенных и самых интересных заседаний такого рода на его памяти. Судя по всему, это произошло во многом благодаря оживленному и заинтересованному обсуждению российской темы, которой господин Боррель коснулся уже в следующей фразе.

«Россия скатывается к авторитарному государству,— констатировал Жозеп Боррель.— И откатывается от Европы».

Министры единодушно, по его словам, восприняли сигналы России о незаинтересованности в контактах с Евросоюзом и стремлении к конфронтации. Жозеп Боррель попытался сформулировать согласованную линию Евросоюза в отношении России «в трех пунктах»:

ЕС намерен «давать отпор», в случае, когда «Россия посягает на международное право и права человека»,

«удерживать» Россию, когда она пытается «увеличить давление» на ЕС, «в том числе применяя дезинформацию и кибер-атаки»,

«взаимодействовать» с Россией, когда это важно и интересно самому Евросоюзу.

«Давать отпор, удерживать, взаимодействовать», — еще раз для убедительности повторил дипломат, не глядя в камеру.

Затем он перешел к деталям и подтвердил, что министры договорились о санкциях в отношении ряда россиян. «В то же время нам необходимо найти modus vivendi, с тем чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, к сожалению, кажется, решил действовать как противник»,— отметил Жозеп Боррель. «К сожалению,— повторил он.— Но, похоже, реальность такова».

По словам господина Борреля, санкции должны коснуться тех, «кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и приговор Алексею Навальному».

Предварительно имена россиян, которые войдут в этот список, еще в ходе заседания совета министров сообщили некоторые СМИ. По их данным, под персональные санкции ЕС могут попасть председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексей Калашников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и генпрокурор РФ Игорь Краснов. Однако окончательный перечень фигурантов списка еще согласовывается: на его утверждение, как объявил Жозеп Боррель, уйдет «максимум неделя».

СМИ сообщают также, что вводить санкции против юридических и физических лиц, «связанных с режимом олигархов и людей из близкого круга президента (Владимира.— “Ъ”) Путина, и, кроме того, против медиапропагандистов, у которых есть имущество в Евросоюзе и которые пользуются свободой въезда в ЕС» (как того ранее требовали депутаты Европарламента) министры пока не стали. Это подтвердил и Жозеп Боррель.

«Может, мы и не любим олигархов. Но, чтобы наложить на кого-то санкции, мы должны доказать, что этот человек напрямую участвовал в том, за что мы накладываем санкции. Так работает верховенство закона. Нельзя наказывать людей просто за то, что они нам не нравятся»,— признал, отвечая на вопросы журналистов, господин Боррель.

Отношения с Россией были не единственным пунктом в повестке министров: они также провели переговоры по видеосвязи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили обстановку в Мьянме, Иране, Гонконге и Белоруссии.

Однако именно дебаты по российской теме многие охотно комментировали еще до начала заседания. Так, Жозеп Боррель утром в беседе с журналистами указал на «грубое нарушение Россией своих международных обязательств», раскритиковав таким образом отказ Москвы освободить Алексея Навального после соответствующего решения Европейского суда по правам человека. «Я выступаю за то, чтобы мы подготовили список новых персональных санкций»,— подтвердил и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, уточнив, что в то же время «Россия нужна (Евросоюзу —- “Ъ”) для поиска решений во многих международных конфликтах», так что возможность диалога все же следует сохранить.

Напомним, в начале этого месяца глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с первым за несколько лет рабочим визитом. О предстоящей поездке стало известно после первого в этом году заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое прошло в конце января. Уже тогда многие не исключали, что могут расширить санкции в отношении России, например по инициативе стран Балтии. Однако в итоге этого не произошло — наоборот, по итогам встречи господин Боррель подтвердил, что намерен посетить Москву. «Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра (иностранных дел Сергея.— “Ъ”) Лаврова в первую неделю февраля. Перед тем как провести стратегическую дискуссию в марте, думаю, было бы хорошо обсудить это с нашими российскими партнерами»,— отметил тогда Жозеп Боррель, упомянув намеченные на март этого года дебаты на уровне лидеров стран ЕС о будущем взаимоотношений между Брюсселем и Москвой.

Однако, несмотря на примирительные интонации, последовавший за этим визит попросту не удался. Символичным стало совпавшее с визитом известие о высылке из России трех дипломатов из стран ЕС. Господин Боррель узнал об этом через СМИ прямо во время рабочего обеда с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Этот эпизод многие в ЕС восприняли как оскорбительный, а визит называли «несвоевременным» и даже «унизительным». Сам глава дипломатии ЕС по итогам поездки призвал не отказываться от контактов с Россией, но раскритиковал позицию российских властей и рассказал, что готов лично инициировать обсуждение с министрами иностранных дел новых санкций.

В итоге к сегодняшнему заседанию на столе у министров иностранных дел лежали уже несколько версий санкционных списков. Дипломатам оставалось согласовать отдельные позиции, но сделать этого, видимо, пока так и не удалось.

Юридической базой для нового расширения санкционных списков стал появившийся в конце прошлого года новый механизм, который позволяет вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах — по аналогии с рамочным механизмом, принятым до того в США, в прессе его называли «европейским "актом Магнитского"». Если до того «наказать» за нарушение прав человека можно было государство в целом, то теперь персональные санкции ЕС за нарушение прав человека могут быть введены в отношении отдельных фигурантов, организаций или физлиц, которым будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в европейских странах, если таковые имеются, будут заморожены. Как раз под такие ограничения и попадут новые фигуранты европейских санкционных списков.

Галина Дудина