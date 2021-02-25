Главные новости к утру 25 февраля

В московском метро появится новая система слежки, выяснил “Ъ”. Власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». О системе

Счетная палата выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд руб. Это связано объектами интеллектуальной собственности. С начала 2018 по сентябрь 2020 года признаки занижения пошлин и налогов выявлены почти у 1,1 тыс. участников внешнеэкономической деятельности.

Экс-главу департамента Минобрнауки Артемия Рожкова арестовали по делу бывшего замминистра Марины Лукашевич, сообщил источник ТАСС. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. О деле госпожи Лукашевич

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он был введен в марте 2020 года Дональдом Трампом. О коронавирусе в США

Президенты Украины и Польши обсудили противодействие «Северному потоку-2». Анджей Дуда согласился, что нужно не допустить строительство газопровода, а Владимир Зеленский назвал проект «ловушкой для всей Европы». О проблеме финансирования проекта

В Забайкальском крае россиянина Владимира Васильева приговорили к 8 годам колонии за госизмену. Источник ТАСС утверждает, что он передавал сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая.

Как стало известно “Ъ”, вынесен первый приговор по делам о столкновениях между азербайджанцами и армянами в Москве. Семеро уроженцев Армении, которые принимали участие в нападении на азербайджанский ресторан «1001 ночь», были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам заключения в колониях общего режима. О приговоре

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого замглавы Генштаба ВС Тирана Хачатряна. Накануне он назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер».

МОК выбрал Австралию главным кандидатом для проведения Олимпиады-2032. Окончательное решение будет приниматься на сессии МОК, которая, как ожидается, пройдет в 2021 или 2022 году. О выборе МОК

О предстоящих 25 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.